Общая сумма активов Гульнары Каримовой в Швейцарии, подлежащая взысканию и возврату в Узбекистан, оценивается в 686 млн долларов. Об этом стало известно на пресс-конференции Министерства юстиции во вторник, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Заместитель министра юстиции Музраф Икрамов сообщил, что Швейцарский федеральный суд изъял почти 131 млн долларов (1,4 трлн сумов) и что уже подписан документ о механизмах возврата этих денег в Узбекистан.

Суд также конфисковал почти 205 млн долларов (2,2 трлн сумов), сейчас ведутся переговоры о возврате этих денег.

Кроме того, в швейцарском суде рассматривается дело об изъятии ещё 350 млн долларов (3,8 трлн сумов), относящихся к организованной преступной группе во главе с Гульнарой Каримовой, заявил он.

В июле апелляционная инстанция суда в Швейцарии частично удовлетворила жалобу адвокатов Гульнары Каримовой по обвинению в получении взяток. Это судебное решение может помочь ей вернуть 303 млн долларов из замороженных средств, отмечалось в статье Bloomberg Law.

Музраф Икрамов отметил, что Минюст работает с правоохранительные органами Швейцарии по этому делу. «Суд ещё не завершился. Они говорят о победе и других вещах, но суд ещё продолжается», — сказал он.

«На благо населения»: куда пойдут возвращённые средства

Узбекистан и Швейцария 16 августа в Берне подписали соглашение «О способах возврата на благо населения Республики Узбекистан незаконно приобретённых активов, конфискованных на территории Швейцарской Конфедерации».

Документ предусматривает возврат Узбекистану незаконно приобретённых активов на 131 млн долларов, ключевые принципы, механизм и цели возврата незаконно приобретённых активов.

Постоянный координатор ООН в Узбекистане Роли Астана подчеркнула, что реституция будет проводиться через Многопартнёрский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе Многопартнёрских трастовых фондов ООН.

Фонд имеет стратегический комитет высокого уровня (по одному высокопоставленному представителю от Узбекистана и Швейцарии), который принимает решения стратегического характера о деятельности Фонда.

В его структуре также есть управляющий комитет (по одному представителю от Узбекистана, Швейцарии и ООН), принимающий решения полным консенсусом по операционной деятельности фонда, в том числе по рассмотрению и утверждению проектов.

Кроме того, в структуру фонда входит консультативный совет гражданского общества, состоящий из представителей гражданского общества Узбекистана и Швейцарии, а также международных неправительственных организаций, осуществляющий общественный контроль за деятельностью фонда. Совет будет работать на общественных началах без заработной платы.

Ожидается, что возвращенные средства будут направлены на финансирование проектов в социальной сфере в основном на развитие здравоохранения и образования. По словам Роли Астана, приоритетными направления, куда планируется направить средства фонда, также являются эффективное государственное управление и судебная система, инклюзивное развитие человеческого капитала, а также устойчивое климатические ответственное развитие. Отдельные проекты будут определяться путём обсуждений в трастовом фонде.