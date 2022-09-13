Помимо активов дочери первого президента Гульнары Каримовой и возглавляемой ею преступной группы на 686 млн долларов, находящихся в Швейцарии, Узбекистан работает над возвращением денег из ряда других стран. Общая сумма этих активов оценивается почти в 1,4 млрд долларов, или 15 трлн сумов. Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил заместитель министра юстиции Музраф Икрамов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По оценкам, на эти деньги можно построить 1400 школ — по 6,7 школы в каждом из 208 районов Узбекистана, отметил он.

В результате продажи в 2020 и 2021 годах двух «очень крупных» замков недалеко от Парижа Узбекистан вернул из Франции 20 млн долларов. Речь идёт о продаже кондоминиума в Париже за 10 млн долларов в мае 2020 года и исторического замка Груссе (Château de Groussay), построенного в 1815 году, в декабре 2021 года за 10 млн долларов. Сейчас идёт процесс продажи виллы в Гассене на Лазурном берегу.





Министерство юстиции также планирует начать работу с правоохранительными органами Бельгии, чтобы возвратить из этой страны активы почти на 240 млн долларов.

«Поскольку процесс расследования в Бельгии ещё не завершен (следственная тайна), раскрыть много информации об этих активах не представляется возможным», — сказал он.

Судьба 10 млн фунтов стерлингов и трёх объектов недвижимости в Великобритании (замок Gorse Hill и две квартиры в Лондоне) рассматривается в Верховном суде Лондона.





В Латвии также имеет ряд активов. Судебные решения, вынесенные в 2018 году о конфискации активов в доход Узбекистана, признаны латвийскими судебными органами. Речь идёт о средствах на 15,3 млн долларов, золотых сертификатах на 850 унций (26 кг) в банке ABLV Banka и культурно-развлекательном комплексе в Риге. С возвратом этих активов возникают сложности, но работа продолжается, сказал замминистра.

В Москве выявлено шесть квартир, которые должны быть взысканы в доход Узбекистана решением Московского городского суда от ноября 2021 года. Сейчас идёт процесс продажи этой недвижимости. Решением Мосгорсуда выручка от продажи будет разделена между Узбекистаном и Россией в равных долях.

Узбекистан также работает с США по возврату уже взысканных 60 млн долларов.

В Минюсте добавили, что по активам Гульнары Каримовой раскрыта не вся информация, поскольку по некоторым делам ещё ведётся следствие и необходимо соблюдать следственную тайну.

По активам в Швейцарии, как мы писали до этого, страны договорились о возврате 131 млн долларов и ведут переговоры по 205 млн долларам. Возврат ещё 350 млн долларов зависит от решения суда.

Ранее сообщалось, что элитная недвижимость в Гонконге, предположительно связанная с Гульнарой Каримовой, могла быть перепродана за 68,4 млн долларов, пока она и её сообщники находились под стражей.