Узбекистан и Швейцария 16 августа в Берне подписали соглашение «О способах возврата на благо населения Республики Узбекистан незаконно приобретённых активов, конфискованных на территории Швейцарской Конфедерации», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

От имени Узбекистана соглашение подписал министр юстиции Русланбек Давлетов, от имени Швейцарии — президент этой страны Иньяцио Кассис.

В церемонии подписания также приняли участие представители ООН, в частности исполнительный координатор Офиса Многопартнёрского трастового фонда ООН Дж. Топпинг.





«Подписание соглашения знаменует собой немедленный возврат Швейцарией 131 млн долларов народу Узбекистана, ранее незаконно приобретённых организованной преступной группой, возглавляемой Гульнарой Каримовой и легализованных на территории Швейцарии», — говорится в сообщении.

Заключение соглашения — результат тщательной работы и множества раундов переговоров в течение последних двух лет между Министерством юстиции совместно с компетентными ведомствами Узбекистана, а также Министерством иностранных дел и заинтересованными министерствами Швейцарии с участием ООН, отметили в Минюсте.

Соглашением устанавливается возврат Узбекистану незаконно приобретённых активов на вышеуказанную сумму, ключевые принципы, механизм и цели возврата незаконно приобретённых активов.





В соответствии с соглашением, ключевыми принципами возврата незаконно приобретённых активов являются:

открытость и прозрачность, открытая публикация информации касающейся реституции, для общественности;

участие гражданского общества в данном процессе;

конечное использование возвращённых средств в социальную сферу, в частности на образование и здравоохранение;

поддержание постоянного, плодотворного и уважительного диалога по вопросам реституции между Узбекистаном и Швейцарией.

Реституция будет проводиться через Многопартнёрский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе Многопартнёрских трастовых фондов ООН.

Фонд имеет следующую административно-организационную структуру с соответствующими функциями и полномочиями:

Стратегический комитет высокого уровня (по одному высокопоставленному представителю от Узбекистан и Швейцарии) — принимает решения стратегического характера о деятельности Фонда.

Управляющий комитет (по одному представителю от Узбекистана, Швейцарии и ООН) — принимает решения полным консенсусом по операционной деятельности Фонда, в том числе по рассмотрению и утверждению проектов.

Кроме того, в организационную структуру также входит Консультативный совет гражданского общества, состоящий из представителей гражданского общества Узбекистана и Швейцарии, а также международных неправительственных организаций, осуществляющий общественный контроль за деятельностью Фонда, и который будет осуществлять свою деятельность на общественных началах и без заработной платы.





Одобренные Управляющим комитетом проекты будут реализовываться профильными агентствами ООН в Узбекистане совместно с узбекской стороной.

Вся информация о реализованных и реализуемых проектах будет опубликована и доступна широкой общественности, заверили в Минюсте. Такая система позволит минимизировать коррупционные и иные риски, а также обеспечить прозрачность и подотчётность при расходовании средств, подчеркнули в ведомстве.

О договорённости создания нового Многостороннего трастового фонда ООН для возврата активов Гульнары Каримовой между Узбекистаном и Швейцарией сообщалось в феврале.