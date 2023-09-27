Прокуратура Чиланзарского района Ташкента передала в суд уголовное дело по факту смерти вайнера и основателя юмористического проекта Mittivine Фархода Маннопова. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Обвиняемыми по делу проходят два сотрудника частной клиники Star Med Center, где перед смертью был прооперирован Маннопов.

Вначале уголовное дело было квалифицировано по части 3 статьи 116 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

В итоговом обвинении появилась ещё одна — часть 2 статьи 117 УК (оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению, если виновный был обязан и имел возможность оказать ему помощь либо сам поставил потерпевшего в опасное состояние, повлёкшее смерть человека).

Предыстория

2 марта появилось видео, на котором Фарход Маннопов получил травму головы и носа во время купания в бассейне. После этого ему была сделана операция в Star Med Center, однако уже 5 марта он впал в кому и скончался.

Министерство здравоохранения сообщило, что при оказании медицинских услуг Маннопову был нарушен ряд лицензионных требований и условий, указанных в Едином положении о порядке лицензирования отдельных видов деятельности.

В частности, анестезиолог-реаниматолог в Star Med Center предположительно не имел квалификационной категории, то есть не представил документ, подтверждающий ее.

Клиника также допустила оказание медицинской услуги со стороны пластического хирурга, хотя он не имел квалификационной категории.

В итоге суд аннулировал лицензию клиники.