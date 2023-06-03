Зангиатинский межрайонный экономический суд завершил рассмотрение заявления Министерства здравоохранения Узбекистана об аннулировании лицензии частной клиники Star Med Center (ООО Omad plyus), сообщила пресс-служба Верховного суда.

2 марта появилось видео, на котором Фарход Маннопов получил травму головы и носа во время купания в бассейне. После этого ему была сделана операция в Star Med Center, но он впал в кому и скончался 5 марта.

Министерство здравоохранения 12 марта сообщило, что Star Med Center временно приостановила деятельность в связи с проведением следственных действий.

Позже Минздрав сообщил, что при оказании медицинских услуг Маннопову был нарушен ряд лицензионных требований и условий, указанных в Едином положение о порядке лицензирования отдельных видов деятельности посредством специальной электронной системы.

В частности, врач Ж. К., работавший в качестве анестезиолога-реаниматолога в Star Med Center, предположительно не имел квалификационной категории, то есть не представил документ, подтверждающий категорию.

Клиника также допустила оказание медицинской услуги со стороны пластического хирурга Э. А., хотя он не имел квалификационной категории.

28 апреля министерство подало заявление в суд об аннулировании лицензии частной клиники.

На судебном заседании 15 мая устное ходатайство адвоката ответчика о приостановлении производства по этому делу до завершения уголовного дела в отношении должностных лиц поликлиники. Суд отклонил эту просьбу, а сегодняшнее судебное заседание перенесено на иной срок с удовлетворением требований представителей сторон.

Письменное ходатайство о приостановке дела на заседании 25 мая также было отклонено. В свою очередь, представители Минздрава представили в суд документы, обосновывающие нарушение ряда лицензионных требований и условий при оказании медицинских услуг покойному.

На последнем заседании 2 июня суд удовлетворил заявлении Минздрава и отменил лицензию клиники Star Med Center (ООО Omad plyus) от 16 февраля 2021 года на осуществлении медицинской деятельности.