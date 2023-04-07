Прокуратура Чиланзарского района Ташкента продолжает расследование уголовного дела по факту смерти вайнера, основателя юмористического проекта Mittivine Фархода Маннопова, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В ходе следствия в качестве свидетелей допрошены 15 человек, включая врачей клиники Star Med Center, проводивших операцию, анестезиолога и знакомых покойного.

К материалам уголовного дела приобщено заключение служебной проверки Министерства здравоохранения. Кроме того, продолжается проведение комплексных экспертиз.

В ходе первого оперативного расследования было получено показание, что в этой клинике в 2013 году во время операции также умер человек. Но в ходе следствия данный факт не подтвердился, и уголовное дело было переквалифицировано с пункта «а» части 4 статьи 116 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлёкшее по неосторожности человеческие жертвы) на часть 3 статьи 116 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлёкшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.

Как сообщает Qalampir.uz со ссылкой на заключение Министерства здравоохранения, при оказании медицинских услуг Фарходу Маннопову был нарушен ряд лицензионных требований и условий, указанных в Едином положение о порядке лицензирования отдельных видов деятельности посредством специальной электронной системы.

В частности, врач Ж. К., работавший в качестве анестезиолога-реаниматолога в Star Med Center, предположительно не имел квалификационной категории, то есть не представил документ, подтверждающий категорию.

Согласно требованиям и условиям получения лицензии на медицинскую деятельность, медработники должны иметь действующий аттестат о высшем образовании по соответствующей медицинской специальности, а также сертификат о квалификационной категории и повышении квалификации.

По данным сайта, пластический хирург Фархода Маннопова также «оказался недостаточно опытным». Врач Э. А., обслуживавший Маннопова в качестве пластического хирурга во время операции, окончил Андижанский государственный медицинский институт по направлению «Врач общей практики» в 2019 году.

«Так как данный специалист имеет стаж менее пяти лет, от него не требовалось наличие квалификационной категории для лечебной работы, медицинской деятельности по направлению „врач общей практики“, а также для оказания медицинских услуг пациентам в амбулаторных условиях по пластической хирургии. Однако для оказания медицинских услуг больному Маннопову он должен был иметь минимум первую квалификационную категорию», — пишет Hudud24.

Сообщается, что частная клиника ООО Omad Plyus (Star Med Center) допустила оказание медицинской услуги со стороны пластического хирурга Э. А., хотя он не имел квалификационной категории.

Кроме того, врач-лаборант Ю. Ш. и УЗИ-специалист Р. С., оказывавшие услуги Маннопову, который получил серьёзные травмы носа и головы, при проверке не представили документы, подтверждающие квалификационные категории по своей специальности.

2 марта появилось видео, на котором Фарход Маннопов получил травму головы и носа во время купания в бассейне. После этого ему была сделана операция в Star Med Center, но он впал в кому и скончался 5 марта.

Министерство здравоохранения 12 марта сообщило, что Star Med Center временно приостановила деятельность в связи с проведением следственных действий,