В рамках Европейского кинофестиваля, проходящего сейчас в Узбекистане, Евросоюз совместно со Школой кино и театра Focus запустили образовательный проект EU-Focus Film Camp, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Делегации ЕС в Ташкенте.

Проект объединяет занятия по таким темам, как игровое и документальное кино, анимации, режиссура, фотография, живопись, музыка, история кино, драматургия, театр, продюсирование, операторское искусство, кинопроизводство, литература, работа в команде, звукорежиссура, журналистика, монтаж и другое.

Этот бесплатный образовательный модуль для подростков финансируется Европейским союзом. Цель проекта — повышение качества образования в области кино и театра у молодого поколения Узбекистана.

Бесплатный образовательный курс стартовал этим летом в ежедневном режиме и продолжается сейчас — осенью, в выходные дни. Помимо теоритических занятий в мастерских, аудиториях и на пленэрах, в программу включены просмотры фильмов, встречи с отечественными и зарубежными специалистами, а также практика лабораторных съёмок на натуре.

В группу были отобраны подростки от 10 до 16 лет, успешно прошедшие программу Воскресной киношколы и летнего кино-лагеря Школы кино и театра Focus с 2021 по 2023 год включительно.

Дети, успешно прошедшие программу, смогут продолжить обучение в Школе кино и театра Focus на бесплатной основе и после окончания проекта.

Подать заявку на участие в образовательном проекте можно на его официальном сайте.

За последние годы Европейский кинофестиваль охватил семь регионов Узбекистана, 20 тысяч зрителей увидели 90 фильмами из 20 европейских стран. Он также продолжает знакомить и профессиональную аудиторию, и тех, кто только начинает свой путь в мир кинематографии, с киноискусством стран ЕС в формате образовательных программ, мастер-классов и встреч с европейскими экспертами.

Так, в 2019 году латвийский режиссёр, сценарист-документалист Дайнис Клява провёл серию мастер-классов, посвящённых документальному кино, для студентов Государственного института искусств и культуры Узбекистана в Ташкенте и Нукусе, а также для учащихся школы Focus.

Продолжая эту традицию в 2020 году, кинолаборатория по производству документальных фильмов EU-Focus приняла более 450 заявок, из них было отобрано 45 участников, отснято 6 документальных фильмов. К проекту были привлечены эксперты — известные режиссёры-документалисты из Польши и Узбекистана. В этом году на конец осени запланирована встреча с европейским представителем киноиндустрии в рамках EU-Focus Film Camp.