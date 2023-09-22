Восьмой Европейский кинофестиваль пройдёт в Ташкенте и Бухаре с 1 по 5 октября в рамках Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шёлкового пути», сообщили в Делегации Евросоюза в Узбекистане.
В программу фестиваля вошли 15 кинокартин, произведённых в Австрии, Бельгии, Хорватии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Мальте, Португалии, Румынии, Словении, Испании и Украине. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на узбекском или русском языках.
В Ташкенте показы пройдут с 1 по 3 октября в кинотеатре «Юлдуз» (бывший кинотеатр Premier Hall), а в Бухаре — с 3 по 5 октября в кинотеатре «Бухара».
В числе фильмов, которые будут представлены:
- «Мои мысли тихие» (Украина, 2019) был отмечен наградами разных кинофестивалей за уникальный сюжет и постановку.
- «Луццу» (Мальта, 2021) получил признание критиков и награды на кинофестивале Sundance, в том числе специальный приз жюри за актёрскую игру.
- «Санремо» (Словения, Италия, 2020) получил высокую оценку за эмоциональную глубину и повествование.
- «Дилили в Париже» (Франция, 2018), анимационный фильм Мишеля Осело, получил признание за анимацию и повествование.
- «Сказки на ночь» (Франция, 2011), «визуально потрясающий анимационный фильм», получил признание на анимационных фестивалях.
- «Выходи за меня замуж» (Бельгия, 2014) был высоко оценен жюри различных международных кинофестивалей.
Картины охватывают различные жанры: от комедии и драмы до анимации и документального кино. Они затрагивают такие темы, как экологические катастрофы, проблемы старения и одиночества, сложные отношения отцов и детей, сепарация от родителей, культурные различия, давление общества и тёмные стороны человеческой души, говорится в сообщении.
Полный каталог фильмов и программа доступны на официальном сайте Европейского кинофестиваля. Вход бесплатный, в порядке живой очереди. Предварительная регистрация не требуется.
«Европейский кинофестиваль — долгожданное событие для любителей кино, оно объединяет культуры и расширяет горизонты. Программа фестиваля 2023 года включает в себя признанные и отмеченные наградами европейские фильмы, которые исследуют широкий спектр глобальных и европейских социальных проблем. Все они актуальны и для Узбекистана. За последние годы фестиваль охватил семь регионов Узбекистана, покорив 20 тысяч зрителей 90 фильмами из 20 европейских стран», — отметила посол Евросоюза в Узбекистане Шарлотта Адриан.