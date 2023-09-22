Восьмой Европейский кинофестиваль пройдёт в Ташкенте и Бухаре с 1 по 5 октября в рамках Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шёлкового пути», сообщили в Делегации Евросоюза в Узбекистане.

В программу фестиваля вошли 15 кинокартин, произведённых в Австрии, Бельгии, Хорватии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Мальте, Португалии, Румынии, Словении, Испании и Украине. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами на узбекском или русском языках.

В Ташкенте показы пройдут с 1 по 3 октября в кинотеатре «Юлдуз» (бывший кинотеатр Premier Hall), а в Бухаре — с 3 по 5 октября в кинотеатре «Бухара».

В числе фильмов, которые будут представлены:

«Мои мысли тихие» (Украина, 2019) был отмечен наградами разных кинофестивалей за уникальный сюжет и постановку.

«Луццу» (Мальта, 2021) получил признание критиков и награды на кинофестивале Sundance, в том числе специальный приз жюри за актёрскую игру.

«Санремо» (Словения, Италия, 2020) получил высокую оценку за эмоциональную глубину и повествование.

«Дилили в Париже» (Франция, 2018), анимационный фильм Мишеля Осело, получил признание за анимацию и повествование.

«Сказки на ночь» (Франция, 2011), «визуально потрясающий анимационный фильм», получил признание на анимационных фестивалях.

«Выходи за меня замуж» (Бельгия, 2014) был высоко оценен жюри различных международных кинофестивалей.

Картины охватывают различные жанры: от комедии и драмы до анимации и документального кино. Они затрагивают такие темы, как экологические катастрофы, проблемы старения и одиночества, сложные отношения отцов и детей, сепарация от родителей, культурные различия, давление общества и тёмные стороны человеческой души, говорится в сообщении.

Полный каталог фильмов и программа доступны на официальном сайте Европейского кинофестиваля. Вход бесплатный, в порядке живой очереди. Предварительная регистрация не требуется.

«Европейский кинофестиваль — долгожданное событие для любителей кино, оно объединяет культуры и расширяет горизонты. Программа фестиваля 2023 года включает в себя признанные и отмеченные наградами европейские фильмы, которые исследуют широкий спектр глобальных и европейских социальных проблем. Все они актуальны и для Узбекистана. За последние годы фестиваль охватил семь регионов Узбекистана, покорив 20 тысяч зрителей 90 фильмами из 20 европейских стран», — отметила посол Евросоюза в Узбекистане Шарлотта Адриан.