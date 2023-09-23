Азиатский банк развития (АБР) улучшил прогноз по росту экономики Узбекистана на 2023 и 2024 год. Об этом сообщается в сентябрьском докладе банка.

В апреле АБР ожидал, что в этом году ВВП Узбекистана вырастет на 5%. В новом докладе прогноз пересмотрен в сторону повышения — 5,5%. Рост экономики в первом полугодии (5,6%) оказался сильнее, чем ожидалось, благодаря увеличению экспорта продуктов питания и текстильной продукции в Россию, а также инвестициям.

Кроме того, на это также повлияли бюджетное стимулирование, устойчивая внешняя торговля, развитие промышленности, включая горнодобывающую промышленность, и увеличение инвестиций.

Рост в сельском хозяйстве ускорился с 2,6% до 3,8%, но замедлился в сфере услуг с 7,9% до 6,4%. Показатели в сфере строительства снизились с 5,1% до 4,8% при меньшем приросте в сфере жилья, инфраструктуры и ремонта.

Торговый дефицит (объём импорта превышает экспорт) увеличился на 18,4% по товарам, в основном за счёт увеличения импорта нефтехимической продукции, машин и транспортного оборудования, в то время как рост в сфере туризма привёл к увеличению небольшого профицита в сфере услуг почти наполовину.

Однако потребление замедлилось с 9,6% до примерно 5,6%, поскольку устойчивая двухзначная инфляция привела к снижению реальных доходов и спроса домохозяйств, несмотря на рост зарплат и пенсий. АБР устойчиво высокие цены на ожидает, что во втором полугодии высокие цены на продукты питания и энергоносители, а также низкий объём денежных переводов, вероятно, продолжат снижать реальные доходы и потребление домохозяйств.

Тем не менее, промышленность, сельское хозяйство и капитальные инвестиции, скорее всего, сохранят стабильно более высокие темпы роста в оставшуюся часть этого года и в 2024 году, ожидают в региональном банке развития.

В Узбекистане инфляция ускорилась с 10,6% в первом полугодии 2022 года до 11% в первом полугодии 2023 года благодаря повышению заработной платы и пенсий.

Освобождение от налогов и таможенных пошлин на основные продукты питания, которое продлится до конца 2023 года, помогло замедлить продовольственную инфляцию с 14,2% до 13,8%. Однако инфляция по остальным товарам ускорилась с 9% до 9,5%, а по услугам — с 6,6% до 8,3%.

Прогноз по инфляции сохранён на уровне 11%, что намного выше прогнозов Центрального банка (8,5−9,5%). В АБР отмечают, что либерализация цен (на энергоресурсы) будет способствовать росту инфляции в этом и следующем году. В 2024 году показатель снизится до самого низкого уровня с 2015 года — до 10%.

Дефицит счета текущих операций (показатели экспорта и импорта товаров и услуг; доходов, получаемых из-за рубежа и выплачиваемых за рубеж; текущих трансферт за рубеж и из-за рубежа) резко увеличился с 2,3% ВВП в первом полугодии 2022 года до 6,3% год спустя. Среди причин — снижение объёмов денежных переводов и увеличение торгового дефицита. Поскольку количество сезонных рабочих-мигрантов из Узбекистана в России сократилось, это привело к снижению трансграничных денежных переводов на 32,4%.

Напомним, цены на электроэнергию и газ для бизнеса и организация в Узбекистане увеличатся с 1 октября. Повышение тарифов для населения планируется в мае 2024 года.