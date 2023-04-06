В 2023 году ожидается замедление темпов роста в Узбекистане по мере снижения спроса в экономике, особенно в частном потреблении и услугах. Такой вывод содержится в новом отчёте Азиатского банка развития (АБР) «Прогнозы развития Азии», презентованном 6 апреля.

АБР прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана на уровне 5% как в 2023, так и в 2024 году, что немного ниже прошлогоднего роста в 5,7%.

«Сохраняются риски в виде продолжающихся санкций в отношении России и того, как они могут повлиять на внешний спрос на экспорт Узбекистана», — отмечается в сообщении банка.

«Правительство Узбекистана предприняло смелые и уверенные шаги по скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию экономики, — сказал и. о. директора постоянного представительства АБР в Узбекистане Энрико Пинали. — Хотя рост замедлился после устойчивого восстановления в 2021 году после пандемии, он продемонстрировал устойчивость и остался сильным».

Ожидается, что промышленность вырастет на 5,5% в 2023 и 2024 годах при умеренном восстановлении в текстильной, пищевой, горнодобывающей промышленности в ответ на растущий спрос на углеводороды и высокий внешний спрос, в основном из России, на одежду и переработанные продукты питания.

Между тем, ожидается, что рост в сфере услуг снизится до 5,5% в оба года, поскольку спрос на продукты питания и жилье, складские и транспортные услуги снижается. Прогнозируется, что рост частного потребления и инвестиций будет умеренным.

Ожидается, что инфляционное давление сохранится, отчасти из-за продолжающихся структурных реформ и увеличения социальных расходов. Однако прогнозируется, что средняя инфляция снизится до 11% в 2023 году и до 10% в 2024 году, поскольку денежно-кредитная политика остаётся жёсткой. Чтобы сдержать продовольственную инфляцию, правительство продлило до конца 2023 года освобождение от импортных пошлин на пищевые масла, птицу, пшеницу, муку и рис.

Ожидаемые высокие расходы на социальную защиту, образование и здравоохранение будут поддерживать дефицит бюджета. Прогнозируется, что валовые валютные резервы увеличатся до 37 млрд долларов в 2023 и 2024 годах за счёт увеличения золотых резервов. По прогнозам, широкая денежная масса вырастет на 25% за оба года.

В докладе отмечается, что с ростом населения на 2% в год Узбекистану необходимо больше средних школ и более качественное образование. Среднее образование, включая профессионально-технические учебные заведения, поглотило примерно 72,3% государственных расходов на образование в 2022 году. Чтобы увеличить охват школ ещё на 1,2 миллиона учащихся, правительству необходимо построить примерно 1961 школу или сократить учебный день, чтобы сделать возможным больше двухсменных занятий.

Качество среднего образования вызывает у АБР озабоченность. Узбекистану необходимо провести Программу международной оценки учащихся, чтобы получить сравнительную оценку качества своего среднего школьного образования. В отчёте подчёркивается, что для диверсификации экономики Узбекистану требуется более квалифицированная рабочая сила с навыками в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM).

Узбекистан присоединился к АБР . С тех пор АБР выделил стране займы, гранты и техническое содействие на сумму 10,8 млрд долларов.