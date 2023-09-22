Агентство по управлению государственными активами Узбекистана (АУГА) прокомментировало заявление Агентства культурного наследия, которое потребовало снять с аукциона здания издательства «Шарк», включая 16-этажное здание, ныне занимаемое агентством УзА.

Здания, расположенные по адресу: Ташкент, Мирабадский район, улица Буюк Турон, 41, включены в Национальный реестр объектов недвижимости материального культурного наследия постановлением Кабинета министров №846 от 4 октября 2019 года

Согласно кадастровым документам на июнь 2023 года, общая площадь объекта составляет 28,88 тысячи кв. м., площадь свободного земельного участка — 15,2 тысячи кв. м, зданий и сооружений — 42,05 тысячи кв. м, из них на площади 25,92 тысячи кв. м расположены производственные и вспомогательные здания и имеется три отдельных административных здания, отметили в АУГА.

Руководители двух агентств договорились совместно выяснить, какая часть или какие именно здания, сооружения или земельный участок, расположенные на территории объекта, являются объектами культурного наследия.





В Госактиве отметили, что издательско-полиграфическое предприятие «Шарк» работает на 50% от полной мощности, показатели бизнес-плана не выполняются, чистая прибыль по итогам первого полугодия снизилась на 80% по сравнению с прошлым годом и составила всего 13,8 млн сумов.

«Хотя действующие здания и сооружения общества не используются эффективно, они платят большие суммы налогов на имущество и землю. В частности, за 2022 год и за прошедший период 2023 года уплачены 3,3 млрд сумов налогов на имущество и землю», — говорится в сообщении.





Агентство утверждает, что здания и производственное оборудование «Шарк» «морально устарели» и нуждаются в ремонте, большая часть из них находится «в непригодном состоянии», поэтому предприятие переезжает в «компактное и современное здание» по адресу ул. Катта Хирмонтепа, 1 в Учтепинском районе. Сейчас там находится компания Akfa Building Materials, которая занимается производством аксессуаров для оконных и дверных конструкций, металлических трёхслойных панелей с утеплителем из минеральной ваты, алюминиевых композитных панелей и других продукций.

При этом административное здание УзА, расположенное по улице Буюк Турон, 42, не включено в список объектов культурного наследия, заявили в АУГА.

«Но учитывая, что это здание отражает историческую архитектуру Ташкента, в том числе внешний вид важного памятника модернизма, чтобы его сохранить, главным условием торгов является сохранение исторического облика административного здания (изначального этого требования не было, оно появилось в условии торгов позже — ред.)», — говорится в сообщении.

Госактив напомнил, что согласно статье 26 закона «Об управлении государственным имуществом», владение и (или) пользование госимуществом, не подлежащим приватизации, допускается на основании договора аренды или доверительного управления государственным имуществом, договора о безвозмездном пользовании государственным имуществом, соглашения о государственно-частном партнёрстве, в том числе концессионного договора.

В АУГА заявили, что в сотрудничестве с Агентством культурного наследия внесут уточнение по объекту культурного наследия и обеспечат прозрачный процесс приватизации имущественного комплекса.

16-этажное здание издательства «Шарк» архитектора Ричарда Блезэ, несмотря на неправильную реконструкцию 10 лет назад, остаётся иконой Ташкента, считает историк архитектуры Борис Чухович. В колонке для «Газеты.uz» он пишет, почему здания «Шарк» (включая горизонтальный корпус) должны быть сохранены.