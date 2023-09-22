Агентство по управлению государственными активами Узбекистана (АУГА) прокомментировало заявление Агентства культурного наследия, которое потребовало снять с аукциона здания издательства «Шарк», включая 16-этажное здание, ныне занимаемое агентством УзА.

Здания, расположенные по адресу: Ташкент, Мирабадский район, улица Буюк Турон, 41, включены в Национальный реестр объектов недвижимости материального культурного наследия постановлением Кабинета министров №846 от 4 октября 2019 года

Согласно кадастровым документам на июнь 2023 года, общая площадь объекта составляет 28,88 тысячи кв. м., площадь свободного земельного участка — 15,2 тысячи кв. м, зданий и сооружений — 42,05 тысячи кв. м, из них на площади 25,92 тысячи кв. м расположены производственные и вспомогательные здания и имеется три отдельных административных здания, отметили в АУГА.

Руководители двух агентств договорились совместно выяснить, какая часть или какие именно здания, сооружения или земельный участок, расположенные на территории объекта, являются объектами культурного наследия.

культурное наследие, модернизм, приватизация, торги, уза, шарк

В Госактиве отметили, что издательско-полиграфическое предприятие «Шарк» работает на 50% от полной мощности, показатели бизнес-плана не выполняются, чистая прибыль по итогам первого полугодия снизилась на 80% по сравнению с прошлым годом и составила всего 13,8 млн сумов.

«Хотя действующие здания и сооружения общества не используются эффективно, они платят большие суммы налогов на имущество и землю. В частности, за 2022 год и за прошедший период 2023 года уплачены 3,3 млрд сумов налогов на имущество и землю», — говорится в сообщении.

культурное наследие, модернизм, приватизация, торги, уза, шарк

Агентство утверждает, что здания и производственное оборудование «Шарк» «морально устарели» и нуждаются в ремонте, большая часть из них находится «в непригодном состоянии», поэтому предприятие переезжает в «компактное и современное здание» по адресу ул. Катта Хирмонтепа, 1 в Учтепинском районе. Сейчас там находится компания Akfa Building Materials, которая занимается производством аксессуаров для оконных и дверных конструкций, металлических трёхслойных панелей с утеплителем из минеральной ваты, алюминиевых композитных панелей и других продукций.

При этом административное здание УзА, расположенное по улице Буюк Турон, 42, не включено в список объектов культурного наследия, заявили в АУГА.

«Но учитывая, что это здание отражает историческую архитектуру Ташкента, в том числе внешний вид важного памятника модернизма, чтобы его сохранить, главным условием торгов является сохранение исторического облика административного здания (изначального этого требования не было, оно появилось в условии торгов позже — ред.)», — говорится в сообщении.

Госактив напомнил, что согласно статье 26 закона «Об управлении государственным имуществом», владение и (или) пользование госимуществом, не подлежащим приватизации, допускается на основании договора аренды или доверительного управления государственным имуществом, договора о безвозмездном пользовании государственным имуществом, соглашения о государственно-частном партнёрстве, в том числе концессионного договора.

В АУГА заявили, что в сотрудничестве с Агентством культурного наследия внесут уточнение по объекту культурного наследия и обеспечат прозрачный процесс приватизации имущественного комплекса.

16-этажное здание издательства «Шарк» архитектора Ричарда Блезэ, несмотря на неправильную реконструкцию 10 лет назад, остаётся иконой Ташкента, считает историк архитектуры Борис Чухович. В колонке для «Газеты.uz» он пишет, почему здания «Шарк» (включая горизонтальный корпус) должны быть сохранены.