Агентство культурного наследия Узбекистана выступило с заявлением по поводу выставления на торги зданий издательского комплекса «Шарк» и УзА.

«Здания, расположенные по адресу: Ташкент, Мирабадский район, улица Буюк Турон, дом 41 (здания полиграфического предприятия „Шарк“, в том числе административное здание УзА), включены в Национальный реестр объектов недвижимости материального культурного наследия постановлением Кабинета министров №846 от 4 октября 2019 года», — говорится в заявлении.

Объект состоит в общей сложности из 14 зданий, 2 строительных секций и 5 сооружений общей площадью 60,7 тысячи кв. м, построенных в 1979—1983 годах.

«Статьёй 23 закона „Об охране и использовании объектов культурного наследия“ установлено, что объекты материального культурного наследия, находящиеся в государственной собственности, не могут быть национализированы и приватизированы», — заявили в агентстве.

Кроме того, согласно статье 19 закона «Об управлении государственным имуществом», объекты материального культурного наследия, архивные документы, государственные музеи и охраняемые природные территории, в том числе парки и ботанические сады, не подлежат приватизации.

21 сентября Агентство культурного наследия внесло в Агентство по управлению государственными активами предупреждение о снятии объекта культурного наследия с аукционных продаж.

В агентстве пообещали предоставить дополнительную информацию «об итогах разрешения этой ситуации».

Напомним, в требованиях к приватизации зданий говорилось, что она возможна при условии, что приобретается весь имущественный комплекс и должна быть представлена «наиболее приемлемая проектная концепция с учётом требований современного градостроительства и сохранения исторического облика многоэтажных административных зданий».