Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 25 сентября.

Курс доллара США по итогам пятничных торгов повысился сразу на 22,06 сума — до исторического максимума в 12 212,07 сума.





22 сентября в коммерческих банках доллар принимался по курсу 12 130−12 200 сумов. Курс продажи варьировался от 12 230 до 12 275 сумов.

По итогам 2022 года национальная валюта обесценилась на 3,94%, с начала этого года до 25 сентября — на 8,6%. Резкий скачок был 10 августа, когда доллар укрепился сразу на 408 сумов. Девальвация проходит фоне снижения денежных переводов и валютных поступлений от экспорта.

Глава Центробанка Мамаризо Нурмуратова в конце июля отметил, что ослабевание национальной валюты происходит в том числе за счёт давления со стороны возросшего импорта. По его словам, это сезонное явление, а сегодняшний курс — это реальное отражение внешнеторговых операций.

Позже регулятор пытался ограничить отток валюты за счёт закрытия валютных операций на вторичных счетах, однако после общественного резонанса решение было отменено.

Согласно данным Агентства статистики, за восемь месяце внешнеторговый оборот Узбекистана составил 40 млрд долларов, что на 23,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Экспорт вырос на 27,8% — до 16,4 млрд долларов, а импорт — до 23,6 млрд долларов (+17%). В результате сальдо внешнеторгового оборота показало отрицательный баланс на рекордные 7,2 млрд долларов (-$6,78 млрд).