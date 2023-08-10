Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 11 августа.

Курс доллара США повысился сразу на 408,03 сума — до исторического максимума в 12075,03 сума. Рекорд обновляется практически каждый день.





В четверг, 10 августа, в коммерческих банках доллар принимался по курсу 12015−12060 сумов. Курс продажи в большинстве банков повысился до 12135 сумов.

По итогам 2022 года национальная валюта обесценилась на 3,94%, с начала этого года до 10 августа — на 3,74%, а только за 11 августа — на 3,5%.

На фоне резкой девальвации сума Центробанк заявил, что располагает достаточными инструментами для предотвращения резкого снижения курса путём интервенций — при необходимости. Реальный эффективный обменный курс стабилизируется к концу года, ожидает регулятор.

Глава Центробанка Мамаризо Нурмуратова в конце июля отмечал, что ослабевание национальной валюты происходит в том числе за счёт давления со стороны возросшего импорта. По его словам, это сезонное явление, а сегодняшний курс — это реальное отражение внешнеторговых операций.

Согласно данным Агентства статистики, за первое полугодие внешнеторговый оборот Узбекистана составил 29,2 млрд долларов, что на 19,4% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Экспорт вырос на 23% — до 12,1 млрд долларов, а импорт — до 17 млрд долларов (+17%). В результате сальдо внешнеторгового оборота показало отрицательный баланс на 4,89 млрд долларов (в первой половине 2022 года было минус 4,64 млрд долларов, 2021 года — минус 3,9 млрд долларов).