Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции 27 июля объяснил девальвацию национальной валюты давлением со стороны возросшего импорта, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

По словам главы регулятора, Центробанк не даёт прогнозы по курсу доллара к суму, поскольку курс формируется исходя из спроса и предложения на валютном рынке.

Курс доллара с начала года укрепился к суму на 3,1%, только в июле национальная валюта подешевела на 112 сумов. Давление на национальную валюту в определённой степени оказал рост объёмов импорта на 17% с начала года, сообщил он.

«Если сравнивать с предыдущими годами, у нас этот период года имеет такую схожую сезонность, многие импортёры осуществляют свои внешнеторговые операции в этот период. Если посмотреть на 2019, 2020 и 2021 годы, именно в этот период, в конце второго и начале третьего квартала, у нас увеличивается объем импорта. Таким образом, есть определённое давление на валютный рынок», — сказал Мамаризо Нурмуратов.

При этом руководитель Центробанка подчеркнул, что эта ситуация не приведёт к обесценению национальной валюты, поскольку у банков и корпоративных клиентов есть «соответствующая ликвидность, которая позволяет свободно продавать и покупать валюту».

«Сегодняшний курс — это реальное отражение внешнеторговых операций», — заявил он.

ЦБ в своём пресс-релизе об основной ставке от 27 июля отмечал, что наблюдается значительный рост в динамике импорта, что, с одной стороны, связано с возрастанием внутренней активности, а с другой стороны, является фактором, повышающим спрос на валютном рынке.

Регулятор также указал, что изменение курса валют становится одним из главных факторов, оказывающих влияние на инфляционные ожидания населения и бизнеса.