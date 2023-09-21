Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана впервые опубликовал список лиц, финансируемых из-за рубежа, сообщает Informburo.kz. Ряд местных и зарубежных СМИ называют его реестром «иноагентов» — аналогично реестру «иностранных агентов» в России.

В первую версию списка от 20 сентября вошли 242 человека и организации, «получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев». Среди них — известные в Казахстане журналисты, общественные деятели, неправительственные организации и СМИ, отмечает издание.

В реестре, в частности, оказались Казахстанское международное бюро по правам человека, фонд Erkindik Qanaty, представительство Reuters, издание Masa.Media и другие.

Кроме того, в список попали казахстанские представительства российского «Газпромбанка», «Киевского витаминного завода» и Королевского нидерландского центра по борьбе с туберкулёзом в Центральной Азии.

Законодательство Казахстана пока не накладывает каких-либо ограничений на организации и людей, попавших в реестр.

Налоговое законодательство Казахстана ещё с 2018 года требует предоставления отчётности в госорганы о финансировании из-за рубежа. В марте 2022 года были приняты поправки, обязывающие публиковать реестр лиц, получивших такое финансирование, публично. В правительстве тогда объясняли, что мера «направлена на повышение уровня доверия граждан как к государству, так и неправительственным организациям».

В Кыргызстане также пытаются создать реестр «иноагентов». На рассмотрении Жогорку Кенеша с мая находится проект закона о некоммерческих организациях. Документом предлагается ввести понятие «НКО, выполняющая функции иностранного представителя».

Как отмечает Kaktus.media, в случае принятия законопроекта «иностранными агентами» будут считаться не только НКО, занимающиеся политической деятельностью, но даже те, кто участвует «в формировании общественного мнения» по тем или иным вопросам.