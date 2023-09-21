Парламент Ирана 20 сентября одобрил закон «О хиджабе и целомудрии», ужесточающий наказание для женщин за нарушение обязательного исламского дресс-кода, сообщает Al Jazeera.

За закон проголосовали 152 члена парламента, против выступили 34 депутата, воздержались — 7. Срок действия закона на экспериментальной основе составит три года. Теперь его должен одобрить Совет стражей Конституции — специальный надпарламентский орган власти в Иране, состоящий из священнослужителей и экспертов по правовым вопросам.

Согласно закону, неприемлемой для женщин считается «обтягивающая одежда, а также одежда, открывающая части тела ниже шеи, выше лодыжек или выше предплечий». Для мужчин это «открытая одежда, в которой видны части тела ниже груди, выше лодыжек или плечи». Всего документ содержит больше 70 статей.

Как уточняет BBC News, людей, задержанных в неподобающей одежде в общественных местах, ждёт наказание «четвёртой степени». По Уголовному кодексу Ирана, это означает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет и штраф от 180 до 360 млн риалов (от 3600 до 7300 долларов).

Закон также предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы для людей, пропагандирующих нарушение дресс-кода «организованно» или «в сотрудничестве с иностранными или враждебными правительствами, СМИ, группами или организациями».

Для тех, кто «пропагандирует наготу» или «высмеивает хиджаб» в СМИ и социальных сетях, а также для владельцев транспортных средств, в которых женщина-водитель или пассажир не носит хиджаб или соответствующую одежду, предусмотрены штрафы.

Частные предприятия и владельцев бизнеса ожидают штрафы, запрет на выезд из страны и тюремные сроки, если они будут «каким-либо образом пропагандировать» нарушение дресс-кода, пишет Al Jazeera.

Эксперты ООН по правам человека назвали закон «формой гендерного апартеида» и частью системной дискриминации иранских властей «с целью подавить волю женщин и девочек вплоть до их полного подчинения». Они отметили, что документ нарушает основные права женщин, включая право на участие в культурной жизни, право на свободу мнений и свободу передвижения, право на мирный протест, а также право на доступ к социальным, образовательным и медицинским услугам.

Закон принят в годовщину смерти Махсы Амини, скончавшейся в полицейском участке после задержания за неправильное ношение хиджаба. Её смерть вызвала массовые протесты по всему Ирану. Митингующие требовали гендерного равенства, реформ и смены режима, женщины сжигали хиджабы и отрезали волосы.

Иранские власти жестоко подавили протесты, задержав, по оценке ООН, до 20 тысяч человек за участие в них. Число казней в стране в 2022 году выросло на 75% по сравнению с 2021 году — всего было казнено 582 человека.

В июле «полиция нравов», исчезнувшая после протестов, возобновила пешие и автомобильные патрули в городах Ирана, чтобы следить за соблюдением исламского дресс-кода.