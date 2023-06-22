Управление ООН по правам человека 21 июня представило новый доклад о ситуации в Иране. Доклад в основном охватывает события в стране после массовых протестов, вызванных смертью 22-летней Джины Махсы Амини в сентябре прошлого года. Она умерла в полицейском участке спустя три дня после ее ареста так называемой полицией нравов.

«Общая ситуация с правами человека в Иране заметно ухудшилась на фоне непрерывно ухудшающихся социально-экономических условий, усугубляемых санкциями и затяжным влиянием пандемии COVID-19», — заявила заместитель специального докладчика ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф.

Рекордные казни

За прошедший год иранские суды вынесли большое количество смертных приговоров.

«В 2022 году 582 человека были казнены. Это на 75% больше, чем в 2021 году, когда, как сообщается, было казнено 333 человека. Среди казнённых в 2022 году было трое детей. Из общего числа казнённых 256 — за преступления, связанные с наркотиками», — сказала Аль-Нашиф.

Это самый высокий показатель казней за наркотики в Иране с 2017 года.

Массовые задержания

По оценкам ООН, общее число задержанных за участие в протестах составляет примерно 20 тысяч человек. Среди них — тысячи детей.

По меньшей мере 44 ребёнка, в том числе 10 девочек, были убиты силами безопасности с применением огнестрельного оружия, говорится в докладе.

Наибольшее количество смертей зарегистрировано в провинции Систан и Белуджистан.

«Поступали многочисленные заявления о пытках и жестоком обращении с людьми со стороны силовых структур во время арестов и допросов для получения признательных показаний, а также заявления о сексуальном и гендерном насилии, совершаемом в отношении женщин, мужчин и детей, особенно в местах содержания под стражей», — сказала Аль-Нашиф.

ИИ для отслеживания женщин без хиджаба

С началом протестов в Иране заметно ухудшилось соблюдение прав на свободу мнений и на доступ к информации.

«Власти сохраняют широкий контроль над цифровым пространством и усилили онлайн-цензуру. С 21 сентября прошлого года доступ к некоторым социальным сетям и платформам обмена сообщениями остаётся под запретом», — подчёркивается в докладе.

Кроме того, государственная политика стала ещё более суровой в принуждении к обязательному ношению хиджаба, отмечается в докладе. К женщинам и девочкам, которые не соблюдают это правило, применяются строгие наказания.

«15 августа 2022 года президент [Ирана Ибрахим Раиси] подписал указ, включающий положение о внедрении технологии распознавания лиц для отслеживания и наказания женщин, которые не носят хиджаб, или тех, кто ставит под сомнение обязательное ношение хиджаба», — подчеркнула заместитель спецдокладчика ООН по правам человека.

В докладе говорится, что в иранском парламенте также рассматриваются новые поправки к Уголовному кодексу, которые введут новые наказания за несоблюдение правила о ношении хиджаба.