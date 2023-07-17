Иранская «полиция нравов» с 16 июля возобновила пешие и автомобильные патрули, чтобы следить за соблюдением в стране правил обязательного ношения хиджаба, сообщает Al Jazeera.

Полицейские будут сначала выносить предупреждения женщинам, которые не соблюдают дресс-код — например, чтобы они правильно носили хиджаб или сменили одежду на «что-то более свободное и подобающее». Тех, кто будет «настаивать на нарушении этих норм» могут арестовать и доставить в «центры перевоспитания» при полиции.

«Полиция нравов» перестала патрулировать улицы Ирана после масштабных акций протестов по всей стране в прошлом году. Поводом для них стала гибель 22-летней Махсы Амини — она скончалась вскоре после задержания за неправильное ношение хиджаба. Протестующие требовали гендерного равенства, масштабных реформ и смены режима. Женщины в знак протеста сжигали хиджабы и отрезали волосы.

Власти Ирана жестоко подавили протесты, задержав, по оценке ООН, до 20 тысяч человек за участие в них. Число казней в стране в 2022 году выросло на 75% по сравнению с 2021 году — всего было казнено 582 человека.

Ношение хиджаба стало обязательным для всех женщин Ирана в 1983 году, спустя четыре года после Исламской революции, когда в стране была свергнута монархия и провозглашена исламская республика. По действующей редакции уголовного кодекса Ирана, женщины, замеченные на публике без хиджаба, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от 10 дней до двух месяцев или штрафу.