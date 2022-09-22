Акции протеста в Иране, продолжавшиеся несколько дней, переросли в беспорядки. Демонстрации начались после смерти 22-летней студентки Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

Reuters со ссылкой на иранские СМИ и местного прокурора сообщает, что за последние два дня были убиты 4 человека, в результате общее число погибших, согласно официальным источникам, достигло 8, включая 2 сотрудников полиции.

Протесты, которые были сосредоточены в населённых курдами северо-западных регионах Ирана, а затем распространились как минимум на 50 городов, стали крупнейшими после волны демонстраций в 2019 году против повышения цен на бензин, пишет агентство.

В сообщениях курдской правозащитной группы Hengaw говорится о 10 погибших протестующих, 450 раненых и 500 арестованных, но эти цифры не подтверждены.





Фото: Wana News Agency.

На видео в социальных сетях можно видеть, как женщины в знак протеста сжигают хиджабы и отрезают себе волосы.

These women in #Iran's northern city of Sari are dancing and burning their headscarves… anti-regime protests have now spread to dozens of cities from north to south, east to west… all triggered by the death of #MahsaAmini while in the custody of Iran’s morality police. pic.twitter.com/BBDvgC5L1w — Rana Rahimpour (@ranarahimpour) September 20, 2022

Как сообщает BBC со ссылкой на агентство IRNA, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы численностью до 1000 человек. Согласно сообщениям, один полицейский был убит и четверо получили ранения в результате столкновений в городе Шираз на юге страны.

Демонстранты блокировали улицы, бросали в силовиков камни, поджигали полицейские машины и мусорные баки и скандировали антиправительственные лозунги, отмечает служба.

Официальные лица отрицают, что силы безопасности стреляли в протестующих, предположив, что они могли быть застрелены вооружёнными диссидентами.

Фото: france24.com.

21 сентября в стране ограничили доступ к двум последним оставшимся соцсетям — Instagram и WhatsApp. Организация NetBlocks отмечает, что в некоторых частях провинции Курдистан почти полностью отключен интернет. Столица Тегеран и другие части страны также столкнулись с перебоями.

Власти страны, в минувшую пятницу сообщившие о смерти Амини после ареста, заявили, что смерть произошла из-за остановки сердца. Родственники покойной утверждают, что девушка никогда не имела проблем с сердцем.