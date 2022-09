Акции протеста в Иране, продолжавшиеся несколько дней, переросли в беспорядки. Демонстрации начались после смерти 22-летней студентки Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

Протесты, которые были сосредоточены в населённых курдами северо-западных регионах Ирана, а затем распространились как минимум на 50 городов, стали крупнейшими после волны демонстраций в 2019 году против повышения цен на бензин, пишет агентство.

В сообщениях курдской правозащитной группы Hengaw говорится о 10 погибших протестующих, 450 раненых и 500 арестованных, но эти цифры не подтверждены.

Фото: Wana News Agency.

На видео в социальных сетях можно видеть, как женщины в знак протеста сжигают хиджабы и отрезают себе волосы.

These women in #Iran's northern city of Sari are dancing and burning their headscarves… anti-regime protests have now spread to dozens of cities from north to south, east to west… all triggered by the death of #MahsaAmini while in the custody of Iran’s morality police. pic.twitter.com/BBDvgC5L1w