Генеральная прокуратура Казахстана завела уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Самата Абиша. Его подозревают в превышении власти и должностных полномочий во время массовых протестов в январе 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ход досудебного расследования не будет разглашаться так, как «следствие сопряжено с изучением значительного объёма секретной документации», говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве также подчеркнули, что в «соответствии с нормами Конституции все равны перед законом и судом», а по итогам расследования будет принято «законное процессуальное решение».

Бывший силовик в настоящий момент находится в Казахстане под подпиской о невыезде, уточняет Tengrinews.

Сообщение Генпрокуратуры вышло после того, как бывший сотрудник КНБ Руслан Искаков, проходящий фигурантом по делу о январских событиях, накануне заявил на суде в Алматы, что во время протестов он выполнял приказы Самата Абиша.

Самат Абиш — родной племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Занимал пост первого зампреда КНБ с 2015 года, но лишился должности вскоре после протестов. КазТАГ отмечает, что до январских событий Абиш неофициально назывался в числе главных претендентов на пост главы Казахстана.

Тогда же в январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил главу КНБ Карима Масимова. Позже его задержали по подозрению в госизмене. В апреле суд приговорил Масимова к 18 годам тюрьмы.

2 января на западе Казахстана вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на газ, которые потом распространились и в другие города, включая Алматы и Астану. Требования митингующих из социально-экономических стали политическими. Среди прочего они требовали отставки Назарбаева с должности главы Совбеза. По официальным данным, тогда погибло более 200 человек. Эти события впоследствии стали называться «Qandy Qantar», что в переводе с казахского означает «кровавый январь».