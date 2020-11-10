Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно тексту сообщения, опубликованному «Sputnik Армения», в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджана».

Президент России Владимир Путин подтвердил, что в Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы.

«Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года», — говорится в его заявлении.

Кроме того, внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.

Как отмечается в тексте совместного заявления, Россия отправит в Нагорный Карабах 1960 миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Военные останутся в Карабахе на 5 лет с автоматическим продлением на очередные пятилетки, если Баку и Ереван не будут против. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, которые приводит «Интерфакс», миротворческая миссия пройдет совместно с Турцией.

Фото: Никол Пашинян / Facebook

Премьер Армении Никол Пашинян назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым решением для себя, но отметил, что принял его в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также исходя из убеждения, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации.

Исходя из пунктов соглашения, Ереван согласился на передачу нескольких занятых районов Азербайджана и, кроме того, на потерю части Нагорно-Карабахской республики, в том числе ее культурной столицы Шуши.

Акции протеста

После заявления Никола Пашиняна в Ереване начались стихийные акции протеста. Как пишет РБК, на центральной площади столицы у здания правительства собрались несколько сотен митингующих, недовольных подписанием договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Протестующие выкрикивали «ченк талу» («не отдадим») и нецензурные слова в адрес премьер-министра и бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Глубокой ночью группа граждан через выбитые окна и выломанные двери ворвалась в здание правительства и разгромила зал заседаний.

Никол Пашинян вышел в прямой эфир в Facebook и заявил, что у него не было выбора, и что пока не может раскрыть всех причин подписания мирного договора с Азербайджаном. Он также пообещал привлечь к ответственности участников беспорядков в Ереване.

Протестующие около здания парламента Армении в Ереване окружили машину спикера Национального собрания Арарата Мирзояна, вытащили его оттуда и избили, сообщает «Sputnik Армения». В драку вмешалась охрана спикера и военные — Мирзояна снова поместили в автомобиль. Позже РИА Новости сообщило, что спикеру проводят операцию, его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, протестующие выломали входные двери в здание армянского правительства, внутри выбили двери кабинетов, разбили окна и разгромили зал заседаний.

Премьер-министр сообщил, что из его резиденции украден компьютер, часы, духи, водительские права и прочее. «Конечно же, ради родины», — написал он в Facebook.