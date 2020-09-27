В ночь на 27 сентября резко обострился вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией в зоне Нагорного Карабаха. Сообщается о потерях военной техники и жертвах среди мирного населения, пишет The Bell.

Страны обвиняют в начале военных действий друг друга. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу назвал военные действия ответом на «обстрел со стороны армянских военных», вызвавший потери среди азербайджанских военных и гражданского населения.

Минобороны Азербайджана объясняет «решение о начале контрнаступательной операции войск по всему фронту» необходимостью «пресечения боевой активности вооруженных сил Армении». По данным ведомства, уничтожено 12 армянских комплексов ПВО «Оса», сбит один вертолет (экипаж выжил) и назвал «дезинформацией» данные армянской стороны о трех подбитых танках, двух уничтоженных вертолетах и трех беспилотниках.

В то время как премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Facebook, что «враг начал атаку на Арцах (Нагорный Карабах)» с применением авиации, ракет и сухопутных войск, и нацелился на мирное население. Всю ответственность за последствия он возложил на ВС и руководство Азербайджана, сообщает The Bell.

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Кроме того, военное положение ввел Нагорный Карабах. Глава непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет. По данным Минобороны Карабаха, сейчас в регионе ведутся ожесточенные бои, сообщает РБК.

Армения также ввела военное положение в стране и объявила всеобщую мобилизацию. Об этом на своей странице в Facebook объявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он призвал весь персонал, относящийся к войскам Армении, явиться в их территориальные военные комиссии.

«По решению правительства, в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор», — написал он.

Более того, Министерство обороны Армении опубликовало на своем сайте кадры уничтожения азербайджанской военной техники и живой силы противника после начала столкновений в районе Нагорного Карабаха.

По данным The Bell, армяно-азербайджанский конфликт вновь обострился в июле этого года, когда на протяжении более чем недели обе стороны вели артобстрелы.

Истоки конфликта уходят в позднесоветское время (конец 1980-х годов), когда Нагорно-Карабахская республика, заселенная в основном армянами, но входившая в состав Азербайджанской ССР как автономная область, объявила о выходе из ее состава, а потом (в 1991 году) о независимости. Активная фаза конфликта Армении и Азербайджана с широким применением ВС, в ходе которого погибли десятки тысяч человек, завершилась в 1994 году. По итогам конфликта де-факто НКР контролирует Армения, но этого не признает Азербайджан, не считающий к тому же НКР стороной конфликта.


Стороны не могут прийти к компромиссу свыше 10 лет после провала переговоров стран на высшем уровне 2009 года.

Турция выступила в поддержку Азербайджана, обвинив Армению в нарушении перемирия. Анкара призвала международное сообщество помочь в прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, пишет РБК. МИД России призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам.