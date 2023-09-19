В Язъяванском районе Ферганской области группа молодых людей, передвигаясь по центральной улице в свадебном кортеже, грубо нарушила Правила дорожного движения, за что привлечена к ответственонсти, сообщила пресс-служба областного УВД.

Более 10 автомобилей кортежа останавливались прямо на проезжей части и выходили из машин, мешая другим участникам движения и нарушая правила поведения в общественном месте.

Почти все участники кортежа сняли с машин номера и высовывались из окон во время движения.

Машины были помещены на штрафную стоянку. На выездном заседании суд вынес решение об административном аресте 16 человек сроком на 15 суток.

По завершении процесса осуждённые принесли извинения и выразили сожаление о том, что совершили.