Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) совместно c журналистами 75 мировых СМИ выпустил расследование Dubai Unlocked («Раскрытый Дубай»), где рассказывается об иностранных владельцах недвижимости в Дубае.

Расследование основано на утечках данных о недвижимости в Дубае в 2020 и 2022 годах, в основном из Земельного департамента Дубая, а также от государственных коммунальных компаний. Авторы отмечают, что включили в список только людей, личность которых представляет общественный интерес.

Среди участников списка — один представитель Узбекистана. Это Алишербек Кадиров, сын бывшего генерального прокурора Рашитжона Кадирова. В 2018 году, вскоре после задержания Рашитжона Кадирова, МВД объявляло Алишербека Кадирова в розыск.

Согласно данным расследования, он владеет четырьмя офисами в бизнес-центре Marina Plaza, общая стоимость которых оценивается в 7,97 млн долларов.

Рашитжон Кадиров руководил Генпрокуратурой в 2000—2015 годах, затем был избран судьёй Конституционного суда (2015−2017). В феврале 2018 года стало известно о возбуждении в его отношении уголовного дела. В июне 2019 года он был приговорён к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток, подстрекательстве к даче взяток, мошенничестве, умышленном уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей, вмешательстве в расследование и других преступлениях. В январе 2023 года он был условно-досрочно освобождён.