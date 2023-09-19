Правительство Узбекистана рекомендовало хокимиятам пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 15 сентября о поэтапном внедрении рыночных механизмов в топливно-энергетической сфере.

Кабмин рекомендует Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента установить новые тарифы на услуги теплоснабжения, водоснабжения и канализации, услуги по перевозке пассажиров на городском пассажирском транспорте (за исключением такси).

При этом определено, что цены на услуги теплоснабжения для населения в текущем осенне-зимнем сезоне повышаться не будут.

Министерству экономики и финансов предписано не допускать необоснованного повышения цен при пересмотре тарифов.

Межведомственной тарифной комиссии при Кабинете Министров поручено с 1 октября 2023 года пересмотреть:

тарифы на производство, передачу, распределение, продажу природного газа и электроэнергии и тарифы на производство тепловой энергии.

порядок распределения средств, поступающих за электрическую и тепловую энергии, а также от потребителей и оптовых и оптовых перепродавцов за газ;

тарифы на услуги по перевозке грузов и пассажиров и другие тарифы на железнодорожном транспорте.

Как мы сообщали ранее, за первое полугодие из госбюджета Узбекистана выделено свыше 10 трлн сумов на компенсацию убытков, образовавшихся из-за сниженных тарифов на некоторые услуги. Теплоснабжающие предприятия получили 901,9 млрд сумов, 92% из этой суммы приходится на Ташкент. На покрытие разницы в стоимости газа направлено 8,8 трлн сумов. Компания «Тошшахартрансхизмат» за перевозки пассажиров в Ташкенте по сниженным тарифам получила из бюджета 220,9 млрд сумов на покрытие убытков, а Ташкентский метрополитен — 96,7 млрд сумов.

Напомним, в августе в трёх областях Узбекистана повысились тарифы на питьевое водоснабжение, в Самарканде изменились цены на проезд в общественном транспорте. С 1 октября цены на электричество и газ увеличатся для крупных предприятий, бюджетных организаций, компаний и других юридических лиц. Тарифы для населения пока остаются без изменений, но их могут поднять с 1 мая.