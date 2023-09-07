Стоимость проезда в общественном транспорте Самарканда — автобусах, электробусах и трамваях — с 8 сентября повышается с 1400 до 2000 сумов при оплате наличными и банковской картой. Это предусмотрено решением хокима Самаркандской области Эркинжона Турдимова от 6 сентября.

При оплате транспортной картой стоимость проезда составит 1600 сумов.

Решением также вводятся гибкие тарифы, подразумевающие применение скидок исходя из количества пересадок с одного маршрутного транспорта на другой в течение часа.

К примеру, если цена проезда по транспортной карте составит 1600 сумов, то вторая пересадка в течение часа в автобусе будет стоить 400 сумов, третья и последующие — бесплатно. Если третья пересадка будет на трамвай, плата за проезд составит 1000 сумов.





Если пассажир сначала едет на трамвае (1600 сумов по транспортной карте), то первая пересадка на автобус будет стоить 1000 сумов, вторая — 400 сумов, третья и последующие — бесплатно.

Вводятся также безлимитные дневные тарифы (автобус + электробус) стоимостью 6000 сумов, тариф за 5 дней — 23 тысячи сумов, 7 дней — 30 тысяч, 10 дней — 47 тысяч и т. д. Безлимитные тарифы (автобус + электробус + трамвай) составят 7000 сумов в день. Для пенсионеров, людей с инвалидностью и студентов предусмотрена скидка в 50%.

В Ташкенте новые тарифы (со скидками при пересадках) планировалось ввести с 1 апреля, однако решение было отложено до августа. Оно до сих пор не принято. Причины не называются.