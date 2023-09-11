Тарифы на электричество для населения Узбекистана также ожидает повышение, но произойдёт это следующей весной. Одновременно намечается ввести социальные нормы по потреблению энергоресурсов. Об этом сообщает УзА со ссылкой на министра энергетики Журабека Мирзамахмудова. В Минэнерго «Газете.uz» уточнили, что это коснётся и тарифов на газ.

По словам министра, введение дифференцированных тарифов (социальной нормы) на электроэнергию и газ для населения планируется с 1 мая 2024 года, но «только если мы сможем обеспечить бесперебойность электроснабжения». Он отметил, что это пока проект, который будет внесён на рассмотрение в правительство.

«Прежде чем устанавливать дифференцированные тарифы для населения, мы должны сначала обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии. То есть, если цена вырастет, но снова произойдёт отключение электроэнергии, это вызовет обоснованное недовольство населения. По этой причине в настоящее время мы ускоряем работу по увеличению генерации и модернизации сетей», — заявил министр.

Дифференцированный тариф означает, что цена повысится для домохозяйств, которые потребляют электроэнергии больше установленной «социальной нормы», отметил Журабек Мирзамахмудов.

«Например, цены повысятся для домохозяйств, имеющих бассейн, сауну и множество бытовой техники, то есть относительно богатых и самодостаточных домохозяйств. Сейчас 85% населения потребляет до 300 кВт•ч электроэнергии в месяц. Но количество электроэнергии, потребляемой остальными 15% населения, больше, чем у этих 85% населения», — сказал министр.

Ранее мы писали, что правительство планирует с 1 октября повысить цены на электричество и газ для крупных предприятий, бюджетных организаций, компаний и других юридических лиц. Тарифы для населения и бизнеса остаются без изменений с 2019 года.