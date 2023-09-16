Премьер-министра Абдулла Арипов 15 сентября подписал постановление о поэтапном внедрении рыночных механизмов в топливно-энергетической сфере.

Документом повышаются цены на газ и электричество для юридических лиц с 1 октября.

Электричество

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для потребителей I и II групп — Навоийский горно-металлургического комбината, Алмалыкский ГМК, Узбекский металлургический комбинат и их структурные предприятия, бюджетные организация, а также насосные станции — увеличится с 450 до 1000 сумов (в 2,2 раза), для остальных юридических лиц (компаний) — с 450 до 900 сумов (в 2 раза).

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для населения останется без изменений — на уровне 295 сумов.

Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления, тариф также остаётся без изменений — 147,5 сума.

Природный газ

Цена одного кубометра природного газа, отпускаемого населению, не меняется — 380 сумов, как и тариф на сжиженный газ — 1120 сумов.

При отсутствии счётчиков кубометр газа, отпускаемый на приготовление пищи и горячее водоснабжение, будет стоить 660 сумов (не меняется), на отопление — с 380 сумов (не меняется).

Стоимость одного кубометра газа для Навоийского ГМК, Алмалыкского ГМК, Узметкомбината и бюджетных организаций увеличится с 660 до 1800 сумов (в 2,7 раза). Для остальных юридических лиц цена вырастет с 660 до 1500 сумов (в 2,3 раза).

Работа комиссии

Правительственная комиссия во главе с премьер-министром должна до 15 октября утвердить программу оптимизации потребления энергоресурсов, снижения потерь и повышения энергоэффективности производства. До 20 октября поручено принять нормы технологических процессов и расходов материально-сырьевых ресурсов, программу снижения эксплуатационных и непроизводственных затрат.

До 1 ноября планируется установить целевые показатели, предусматривающие снижение себестоимости производимой продукции в среднем на 8−10% за счёт повышения производительности труда, снижения производственных и других затрат.

Комиссия также должна до 15 ноября разработать меры по привлечению льготных ресурсов в 2024 году для проектов экономии электроэнергии и газа в домохозяйствах и их эффективного использования.

До 1 декабря необходимо разработать методику расчёта потерь при поставках электричества и газа потребителям, до 15 декабря — утвердить меры по оптимизации инвестиционных проектов, реализуемых энергетическими предприятиями, повышению их эффективности и снижению инвестиционных затрат за счёт организации прозрачности закупочных процессов.

Правительственная комиссия должна организовать бесперебойное снабжение топливом крупных промышленных и инфраструктурных объектов, в том числе электростанций, а также принять меры по устранению системных проблем, возникающих в обеспечении энергоресурсами населения и бизнес.