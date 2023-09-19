Министерство экономики и финансов Узбекистана в отчёте об исполнении бюджета за первое полугодие рассказало, сколько средств из государственного бюджета выделяется на финансировании убытков некоторых госкомпаний.

Как мы сообщали ранее, за первые шесть месяцев 2023 года доходы госбюджета составили 102,3 трлн сумов (на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года), расходы превысили 129,1 трлн сумов (+25,3%). То есть расходы государства растут более чем в два раза быстрее, чем доходы. Дефицит бюджета составил 27,4 трлн сумов (5,83% к ВВП).

За январь-июнь для покрытия убытков и финансирования текущей деятельности компании UzGasTrade, специализирующейся на оптовой закупке и продаже газа на внутреннем рынке, за шесть месяцев выделено 8,8 трлн сумов. Речь идёт о покрытии разницы в средней цене покупки (по рыночной цене) и продажи природного газа на внутреннем рынке (по регулируемым тарифам).

Напомним, из-за такой схемы Узбекистан задолжал Республике Корея 1 млрд долларов. Задолженность имеется и перед другими зарубежными компаниями, которые добывают газ в Узбекистане. Всего на этот год предусмотрено выделение 14,2 трлн сумов на покрытие убытков.





Расходы на жилищно-коммунальную сферу выросли с 492,9 млрд до 1,04 трлн сумов. В частности, на финансирование убытков теплоснабжающих предприятий, образовавшихся за счёт применения пониженных тарифов на теплоснабжение населения, выделено 901,9 млрд сумов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (306,8 млрд). 92% из этой суммы приходится на Ташкент, где убытки выросли в 3,5 раза — с 240,1 млрд до 823,1 млрд сумов.

Компания «Тошшахартрансхизмат» за перевозки пассажиров в Ташкенте по сниженным тарифам получила из бюджета 220,9 млрд сумов на покрытие убытков.

Убытки Ташкентского метрополитена из-за низких тарифов составили 96,7 млрд сумов.

На возмещение вреда, причинённого физическим и юридическим лицам в связи с конфискацией земельных участков для государственных нужд, выделено 294,6 млрд сумов.