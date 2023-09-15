По итогам первых шести месяцев 2023 года дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил 5,7%. Это следует из отчёта Министерства экономики и финансов об исполнении бюджета.

В консолидированный бюджет входят госбюджет, бюджеты государственных целевых фондов, внебюджетные фонды бюджетных организаций и средства Фонда реконструкции и развития (суверенный фонд). Ранее мы сообщали о дефиците госбюджета, который превысил 6,1%.

За первое полугодие доходы консолидированного бюджета составили 153,8 трлн сумов, расходы — 180,8 трлн сумов. Дефицит составил 26,9 трлн сумов, или 5,7% ВВП. Это намного больше показателей предыдущих лет:

2020 год (пандемия коронавируса): в первой половине — 8,9 трлн сумов (3,4% к ВВП), по итогам года — 26,09 трлн сумов (4,5% ВВП);

2021 год (продолжение влияния пандемии): по итогам года — 40,8 трлн сумов (5,6% ВВП);

2022 год (военное вторжение России в Украину, логистические проблемы, санкции против РФ): за первое полугодие — 14,4 трлн сумов (3,7% ВВП), по итогам года — 35,22 трлн сумов (4%).

Таким образом, правительство ни разу не укладывалось в предельный размер дефицита в 3%, даже после отражения этого правила в законе.

В первом полугодии больше половины бюджетного дефицита было покрыто за счёт остатка средств на начало года в госбюджете, государственных целевых фондах, Фонде реконструкции и развития и внебюджетных фондов — 14,5 трлн сумов.

Ещё 6,7 трлн сумов — за счёт средств государственного долга, в том числе 1,7 трлн сумов — внешние займы, 5 трлн сумов — выпуск государственных облигаций на внутреннем рынке.

Кроме того, льготные кредиты на 4,2 трлн сумов были привлечены от международных финансовых институтов на реализацию государственной программы, а ещё 1,5 трлн сумов дефицита профинансировано за счёт доходов от приватизации госимущества.





Как мы сообщали ранее, проектом постановления президента предлагалось увеличить предельный размер дефицита консолидированного бюджета в 2023 году с 3% до 5% ВВП, или до 53,4 трлн сумов. Если правительство снова не уложится в лимит расходов, это приведёт к увеличению госрасходов на 1,8 млрд долларов. Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов ранее отметил, что рост дефицита связан с возросшим импортом газа.

В 2022 году правительство не уложилось в лимит госбюджета в 3% ВВП, из-за чего парламент одобрил увеличение расходов на 2 млрд долларов, а лимита — до 4% к ВВП. Председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов отмечал, что из-за увеличения госрасходов уровень инфляции формируется выше прогнозов, в связи с чем возрастает роль бюджетной консолидации (оптимизации расходов и доходов).