Дефицит государственного бюджета Узбекистана за первые шесть месяцев 2022 года составил 3,7% к ВВП или 14,4 трлн сумов. Об этом сообщил министр финансов Тимур Ишметов, представляя Законодательной палате Олий Мажлиса отчет об исполнении госбюджета и бюджетов государственных целевых фондов за первое полугодие.

По его словам, дефицит покрывался за счёт счет размещения государственных казначейских облигаций на внутреннем рынке, льготных кредитов международных финансовых организаций и остаточных средств Фонда реконструкции и развития в начале года.

В первом полугодии ВВП страны составил 394 трлн сумов, увеличившись на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 19,6% ВВП приходится на сельское хозяйство, 38,7% — на услуги, 26,7%- на промышленность, 6,6% — на строительство.

Среди отраслей наибольший рост зафиксирован в сфере услуг (7,3%), сфера строительства прибавила 6,2%, промышленность — 5,1%. Самый низкий прирост отмечен в сельском хозяйстве (лесном и рыбном) — 2,7%.

Внешнеторговый оборот вырос 32,4% — почти до 25 млрд долларов. Экспорт увеличился на 40% — до 10 млрд долларов, что является лучшим шестимесячным показателем за последние четыре года, сообщил глава Минфина.

Объём импорта повысился на 27% — почти до 15 млрд долларов.

Доходы госбюджета составили 92,6 трлн сумов, что на 17,8 трлн сумов или 23,7% больше прошлогоднего показателя. Это 24,5% к ВВП. Расходы госбюджета превысили 103 трлн сумов (26,4% к ВВП).

В июле вице-премьер Джамшид Кучкаров отмечал, что правительство не укладывается в предельные размеры дефицита госбюджета и планируется попросить парламент увеличить лимит с 3% до 4%.

Министр финансов Тимур Ишметов в ноябре отмечал, что с 2022 года планируется установить ключевые экономические показатели для всех министерств по расходованию средств госбюджета. По его словам, бюджетный дефицит по строгому поручению намечено снизить до 3% и «жёстко контролировать расходы бюджета».

В сентябре прошлого года замминистра финансов Ахадбек Хайдаров сообщал, что после резкого роста расходов госбюджета из-за кризиса в 2020 году теперь планируется снизить показатель до докризисного уровня — до 27% к ВВП. Кроме того, правительство в следующие годы планирует удерживать уровень госдолга в пределах 50%, а бюджетный дефицит — в пределах 2%, отмечал он.