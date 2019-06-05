Можно ли назвать комфортным и безопасным город, в котором каждый переход улицы сопряжен с высоким риском для жизни, неудобствами и унижением? Подземные и надземные пешеходные переходы, которые продолжают строить в Ташкенте, называя их современными и продуманными, не делают улицы безопаснее, скорее наоборот.
«Газета.uz» посвятила много материалов теме «города для людей». Если заборы удалось победить (частично), то с надземными и подземными переходами ситуация сложнее — в них вложены миллиарды сумов (на их содержание тоже требуются огромные средства), и нужна сильная политическая воля, чтобы признать ошибки и срочно начать исправлять ситуацию.
Срочно — потому что тысячи горожан ежедневно продолжают подвергать себя смертельной опасности ради того, чтобы машины не стояли на светофорах. В обществе принято винить пешеходов и водителей в отсутствии культуры и неуважении к окружающим и законам. Но приведенные ниже фотографии и видеокадры подтверждают, что поведение людей на улицах зависит в первую очередь от инфраструктуры и дизайна пространства.
Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов в конце февраля посетил пять перекрестков в Ташкенте, где за последние несколько лет были построены многоуровневые автомобильные развязки, а для пешеходов вместо обычных «зебр» — надземные и подземные переходы. В свете планов по строительству новых развязок в Ташкенте и других городах Узбекистана считаем важным широкое обсуждение необходимости таких сооружений.
Видео
Что не так с надземными переходами
Вопреки заявлениям властей, надземные переходы, как и подземные, усложняют переход с одной стороны улицы на другую. Особенно для родителей с детской коляской и маленькими детьми, пожилых, людей с инвалидностью или травмами.
Такие переходы неудобны не только для маломобильных людей, которых по статистике примерно треть населения. Молодые и здоровые пешеходы перебегают проезжую часть в «неположенных местах», чтобы сэкономить время и энергию — подъем и спуск по лестницам значительно удлиняет путь. Как правило, заборы и ограждения людей не останавливают.
Водители при приближении к надземному переходу не снижают скорость, так как не ожидают появления здесь пешеходов. Это делает места рядом с надземными переходами зонами повышенной опасности.
«Многоярусная развязка — это наиболее инфраструктурно емкое,
Переходы у стадиона «Миллий»
Путепровод на пересечении улиц Бунёдкор и Чупонота у станции метро «Мирзо Улугбек» и стадиона Milliy был открыт 10 августа 2018 года с участием президента Шавката Мирзиёева. Здесь возведены два пешеходных моста длиной 124 м.
В переходе установлены лифты и эскалаторы. Но они, проработав несколько дней после торжественного открытия, перестали функционировать. Двери к лифтам заперты.
Как сообщили корреспонденту пешеходы, эскалаторы и лифты работают только по праздникам. В последний раз они работали 8 декабря — в день Конституции.
Престарелым с тяжелыми сумками, родителям с детьми приходится прикладывать много усилий, чтобы перейти на другую сторону улицы. Многие перебегают проезжую часть.
Стоя на переходе, можно наблюдать, как родители перебегают улицу с грудным ребенком на руках.
Пожилая женщина рассказала, что однажды перешла улицу по земле, но больше этого делать не будет, несмотря на неудобства, из-за большой опасности.
Станция метро «Новза»
Здесь эскалаторы не предусмотрены проектом, а лифты, предназначенные для людей с инвалидностью и родителей с детскими колясками, работают с перебоями. Двери подъемника на одном из переходов были открыты, и он не работал.
Корреспондент позвонил в эксплуатационную организацию при Главном управлении благоустройства хокимията Ташкента, где пообещали отправить сотрудника для починки. Через 30−40 минут прибыл специалист, который рассказал, что лифт часто ломается из-за школьников, пинающих стены.
Под переходом на улице Мукими до сих пор стоит разделительный забор, хотя на большинстве улиц города забор демонтирован. Но наличие ограждения и быстрый поток автомобилей не останавливают людей от попыток «перейти улицу и выжить».
Бывший круг «Текстиль»
Надземный переход рядом с путепроводом на улице Шота Руставели также не рассчитан на маломобильных граждан. Здесь отсутствуют и лифты, и эскалаторы, хотя они были предусмотрены в проекте, а вход в переход снабжен ступеньками.
По словам пешеходов, раньше здесь было проще и безопаснее перейти улицу — был автомобильный круг и «зебры» со светофорами, а также широкие «островки безопасности» на месте трамвайных путей.
Чтобы перейти улицу под путепроводом на фото выше, нужно пройти путь примерно в два раза длиннее, чем по прямой.
Бывшая площадь Октепа
Развязку на бывшей площади Октепа горожане называют худшей из возможных. Российский урбанист Аркадий Гершман назвал этот перекресток «типичным примером нарушения транспортных и градостроительных принципов».
«По сути это рукотворная река, которую сложно перейти здоровым людям и практически невозможно пенсионерам или инвалидам — одна сторона отрезана от другой», — пишет он.
Здесь довольно большое число перебегающих улицу людей, что говорит о явных ошибках планирования. Создается впечатление, что переход улицы для пешеходов постарались максимально усложнить.
Один из наземных переходов до сих пор разделяет бордюр, который людям приходится обходить. Зеленый свет светофора для пешеходов горит всего 18 секунд, в то время как красный — 51 секунду.
Перейти улицу за отведенное время невозможно. Жительница района, переходившая улицу с детской коляской, заявила, что надземные переходы абсолютно не приспособлены для людей.
«Я сколько хожу со своими детьми, с коляской, это вообще нереально подняться туда. Потому что ты поднимаешь коляску и в то же время нужно следить за вторым ребенком. А там очень опасные лестницы. В первое время, когда построили надземные переходы, там была оголенная проводка. Для меня это было дичайшим фактором. И даже насколько это бывает опасно нам напрямую переходить через дорогу, мы решаемся только так. Потому что другого пути перейти через этот переход мы не видим», — рассказала она.
«Тут так сделано, что по самым главным пешеходным переходам, которые мы бы хотели, чтобы были наземными, они построили надземные. В тех местах действительно удобно иметь переход, но не в таком плане, как они построили. Я думаю, что это было бесполезным вложением денег», — отметила собеседница.
Она посоветовала архитекторам, спланировавшим развязку на площади Октепа, взять в руки коляску и ребенка и попробовать перейти через все переходы, чтобы проверить, насколько это практично для населения.
«И пусть попробуют взять инвалидную коляску и проверить, насколько это вообще возможно [передвигаться]. Потому что в 90−95% случаях перейти дорогу инвалиду вообще нереально», — сказала жительница.
Переходы на Себзаре («Ганга»)
В мае 2015 года на улице Себзар был открыт путепровод для машин и два надземных перехода. Как выяснил корреспондент «Газеты.uz», объект до сих пор не прошел процедуру приемки, поэтому на одном из переходов не работают лифты и эскалаторы. На другом эскалаторы работают только в одну сторону, а лифты не функционируют и забиты разными предметами.
Как отметил один из работников Специализированного управления по эксплуатации, сохранению и ремонту искусственных сооружений, строительство не было завершено полностью.
«Посередине должен был быть еще один эскалатор, но его в итоге не оказалось. Место для эскалатора есть, но самого эскалатора нет. На бумаге есть, на практике нет. Руководители боятся сдавать объект, т. к. им придется объяснять отсутствие эскалаторов. Из-за того, что объект не завершен, не определена организация, которая должна платить за электричество и поддерживать переход в рабочем состоянии», — рассказал сотрудник, попросивший не называть его имени.
Надземные переходы спроектированы так, что у людей нет возможности попасть на аллею между направлениями движения (раньше сюда вели «зебры»). Чтобы добраться до зоны отдыха, пешеходам необходимо пройти одну остановку до перехода или перейти дорогу в неположенном месте.
Резюме
В последние годы в Ташкенте наметилась тенденция возвращения улиц людям — стало меньше заборов, появились прогулочные зоны и новые парки, ремонтируются тротуары, возвращаются перекрестки и пешеходные переходы. Однако нужны более смелые решения по изменению дорожно-транспортной инфраструктуры в пользу безопасности пешеходов. Настало время открыто признать ошибки и начать работу по их устранению.
Надземные переходы были построены треста «Куприккурилиш» при «Узбекитон темир йуллари», заказчиком выступал хокимият Ташкента.
Davron Sherbekov
Я думаю лучший вариант, светофоры для пешеходов с кнопками. Если нет пешехода, он всегда зеленый для автомобилей. Когда пешеход подходил и через какое то время загорается светофор и спокойно все переходит улицу как в больших городах мира. И это дешевле будет
Коля Журавлёв
Светофор с кнопкой намного удобнее
Андрей М
Я думаю, чё нету площадок, а тут вот эту ступеньки. Тут и кроссфит и турник для ног и нагрузка на спину есть. И все бесплатно. Вот что значит когда государство забоится о тебе.
Алексей Данилов
Главное деньги освоить)) а вы как хотите так и ходите))
Акбар Кадыров
Кажется, Газета.уз начала смотреть Варламова, страна преобразилась бы, если все от чиновников до простых граждан знали хоть что-нибудь про урбанистику и архитектуру.
Ola-la Glasyrina
Полностью поддержу комментарии по поводу переходов с кнопкой! Убрать вообще нерегулируемые переходы-опасные для жизни, потому что мало кто пропускает! На Госпиталке переходить такой переход с коляской и еще одним ребенком-это как рулетка, стоишь и ждешь, кто ж пропустит, потому что если просто идти, надеясь, что водители будут соблюдать правила, риск для жизни! Еще и припаркованные машины не дают обзор, едет машина или нет, или вообще стоят на переходе-страшно, поэтому я хожу лишние метры до светофора, ради безопасности детей! Подземные переходы-там не продуманы пандусы, моя коляска вообще колесами не входит! Надземными еще не пользовалась, и слава Богу! Вот и ходим кругами!
Валентин Ненюков
Испытанные годами подземные переходы безопаснее и для пешеходов и для водителей. Только они должны быть прямые без поворотов, так короче, и с пологими широкими пандусами для колясок, тогда ими будут пользоваться. И в этих местах заборы возможно пока оставить что бы люди привыкли. Светофоры с кнопками собирают кучу машин. А взбираться на эти эстакады люди все равно не будут. В той же Москве на кольцевой стоят эти наружные переходы как памятники, и у нас то же будет.
Профессор Преображенский
Согласен, светофор с кнопкой- самое правильное решение. Таймер так же нужно добавить везде, и пешеходы и водители будут рассчитывать время своего движения. А надземные переходы- это прошлый век, который у нас почему-то посчитали за инновацию. Во всём мире от них отказываются, учитывая мобильность всех слоёв населения и огромную экономию денег.
Vadim BUNICH
штрафовать надо негодяев которые при хокимиатах отвечают за лифты и экскалаторы — пожилые люди и люди с ограниченными возможностями получили полный запрет на свободное передвижение даже на соседний квартал!
показуха как была, так и осталась — главное показать Президенту что все есть для таких людей при открытии, отметить у себя в отчетах, далее постоянно рапортовать как всё хорошо..
Salimukhamedov Rustam
Думаю надо просто провести аттестацию этих “специалистов-градостроителей“ и провести эту проверку их знаний не для “галочки“, как это обычно происходит в большинстве случаев, а для реального выявления их навыков специализации. Многие вещи у нас делаются или начинают делать, только тогда, когда должна нагрянуть проверка, и начинается “работа“ 24 в сутки, дабы успеть к приезду высокопоставленных “гостей“. И также думаю надо прекратить приурочивать сдачу строищихся объектов под праздники во чтобы это не стало, а делать качественно на совесть с применением новых технологий.
Bakhram Gaipov
штрафы пешеходов всё решит.
Павел Чирцов
Чемпионство по бестолковости делят переходы у Актепе и Ганги — вообще не понять, что курили проектировщики, думали ли хоть чуть-чуть о возможности перехода с одной стороны на другую! Про лифты и эскалаторы вообще промолчим..
Хашимов Азиз
Вы придите на южний вокзал вы афигеете какой большой подъем это ваше еще норм а наша очень большая даже для молодых очень тяжело подниматься
Slava Tyan
Переходы это лишнее. Но и зебра не поможет. При проектировании нужно учитывать некоторые “естественные“ явления. Не надо заставлять людей переходить улицу проходя лишние десятки метров, но и не стоит ожидать что на такой огромной дороге автомобилисты будут всегда пропускать пешеходов. Улицы надо сузить. Две полосы это предел, нельзя делать дороги по три полосы и больше. Для общественного транспорта выделенная полоса. Дороги с односторонним движением. И искривление улиц. Отсутствие барьеров. Комбинирование различных покрытий, дублирование путей, маршрутов, как итог снижение скорости движение. Правильные приподнятые переходы. Желательно не зебры, а просто пунктирные линии, как делали у нас раньше. Островки безопасности и развитие трамвайной сети. Это дешевле чем метро, но может перевозить значительно большее количество пассажиров чем автобусы. Ну и запретить маршрутки и эти маленькие автобусы. На самом деле посмотрите Варламова, съездите хотя бы в Эстонию. Такая же постсоветская страна. Не надо думать и изобретать велосипед, просто копируйте.
Жамшид Тошбоев
На ганге лифты не то что бы не функционируют, их там попросту нет. Наверху нет места, куда лифт должен выходить. Только внизу остались место дверей и часть шахты.
Татьяна Черненко
Супер! Согласна с первым комментатором, мне тоже по душе такие светофоры с кнопкой, скопились пешеходы нажали кнопку машины остановились, пешеходы пошли! Всем хорошо и водитель свободен, и пешеход живой и здоровый!! Когда наконец то наши градостроители и проектировщики дорог это поймут!!!
Erkin S
Во всех больших городах мира, на дорогах с интенсивным движением (это трех и больше полосные авто дороги) пешеходные переходы создаются: надземного и подземного типа, на перекрестах всегда после светофора. И это правильно! Чертить где попало через каждые 50 метров зебру это не решение вопроса! Или ставить где попало сфетофоры также не правильно!
Кроме этого, необходимо регулирования остановки такси, не так как у нас, откуда вышел и там поднял руки чтобы такси остановилось!
Торговые заведения и заведения общепита вдоль дорог создают пробки постоянно!
Archi Uz
Спасибо за статью, ждем еще.!
Хотел бы добавить несколько тезисов в добавок.
1) “Про надземные и подземные переходы“ Переходы должны быть наземными. Огромное количество проведенных в мире исследований, как и данная статья показывает, что надземные и подземные переходы — это заблуждение, в которое верят и распространено в основном в странах СНГ, во всем мире от них отказываются, так как они наоборот:
— парадоксально, но наоборот увеличивают количество несчастных случаев;
— делают переход через улицы неудобным, как для маломобильных так и вообще для всех людей;
— это слишком долго, поэтому люди предпочитают естественный наземный переход;
— нарушают архитектурный облик;
— и др.
2) “Город должен быть для людей, а не для автомобилей“ А улицы должны проектироваться так, чтобы было удобно каждому участнику и пешеходам, велосипедистам, и маломобильным и самим же автомобилистам.
3) “Про изучение зарубежного опыта“ Нужно изучать опыт зарубежных стран, например города Вены. который занял 5 место в списке самых удобных для жизни городов, цитирую слова мэра Вены “Трамваи имеют много преимуществ. Они имеют выделенные пути, им не страшны городские пробки; они движутся над землей и обеспечивают лучший контакт с городом, чем метро. Трамвай вмещает 200 пассажиров — больше, чем в автобусе. Это также экологически чистый вид транспорта. И с финансовой точки зрения городу гораздо дешевле расширить сеть трамваев, чем развивать сеть метрополитена. Однако в целом Вена опирается на сочетание всех трех видов транспорта: метро, трамвай и автобус“
Askar Baybuzov
Светофоры с кнопкой это плохое решение, так как создаёт неоднородность в транспортном потоке. Светофор это прежде всего инструмент управления скоростью автомобилей в городе, поэтому управление сетью светофоров должно быть централизованным.
Создание центра организации движения это мероприятие дорогое, глазу незаметное (ленточку перерезать негде), поэтому сомневаюсь, что увлеченный прожектерством хокимият сможет найти на это время.
Archi Uz
Erkin S В каких это больших городах мира, уточните пожалуйста в тех, которые создаются для автомобилей? Я за город в котором главный участник человек и который удобен для всех в том, числе для автомобилей.
Вот некоторые крупные города — Нью-йорк, Вашингтон, Париж, Рим и др. в которых подземные переходы есть только рядом с метро и то от них отказываются и делают их наземными, зебры в этих городах через каждые 50-150 метров, непрерывное движение машин не решает проблему, а усугубляет ее, точно также как и увеличение полос. Смотрите и читайте книги по архитектуре, урбанистике, а также исследования и опыт крупных мегаполисов
Рустам Умаров
когда в последний раз чиновники из горхокимията ходили пешком в указанных переходах? Да и сами проектировщики в том числе. С виду всё хорошо, а на деле ходьба с препятствиями. Статисты могут посчитать автопоток той или иной улицы. Пусть они посчитают поток людей за один день и сделают выводы о целесообразности таких строений.
Алена Граница
Подземный переход это конечно хорошо, для людей на легке, а если ты с детской коляской то спустится практически невозможно, скат отвесный и по размеру совершенно не расчитан. А то что город практически не приспособлен для людей с калясками. Мне например что бы банально дойти до поликлиники нужно три раза пройти по проезжей части. Веселее всего когда пешеходный переход выходит прямо в арык, и опять приходится обходить по проезжей части.
Миродил Курбонов
Самым главным градостроителем был И. А. Каримов. При нём “Газета. уз“ не могла поднимать такие вопросы.