Можно ли назвать комфортным и безопасным город, в котором каждый переход улицы сопряжен с высоким риском для жизни, неудобствами и унижением? Подземные и надземные пешеходные переходы, которые продолжают строить в Ташкенте, называя их современными и продуманными, не делают улицы безопаснее, скорее наоборот.

«Газета.uz» посвятила много материалов теме «города для людей». Если заборы удалось победить (частично), то с надземными и подземными переходами ситуация сложнее — в них вложены миллиарды сумов (на их содержание тоже требуются огромные средства), и нужна сильная политическая воля, чтобы признать ошибки и срочно начать исправлять ситуацию.

Срочно — потому что тысячи горожан ежедневно продолжают подвергать себя смертельной опасности ради того, чтобы машины не стояли на светофорах. В обществе принято винить пешеходов и водителей в отсутствии культуры и неуважении к окружающим и законам. Но приведенные ниже фотографии и видеокадры подтверждают, что поведение людей на улицах зависит в первую очередь от инфраструктуры и дизайна пространства.

Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов в конце февраля посетил пять перекрестков в Ташкенте, где за последние несколько лет были построены многоуровневые автомобильные развязки, а для пешеходов вместо обычных «зебр» — надземные и подземные переходы. В свете планов по строительству новых развязок в Ташкенте и других городах Узбекистана считаем важным широкое обсуждение необходимости таких сооружений.

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Что не так с надземными переходами





Вопреки заявлениям властей, надземные переходы, как и подземные, усложняют переход с одной стороны улицы на другую. Особенно для родителей с детской коляской и маленькими детьми, пожилых, людей с инвалидностью или травмами.

Такие переходы неудобны не только для маломобильных людей, которых по статистике примерно треть населения. Молодые и здоровые пешеходы перебегают проезжую часть в «неположенных местах», чтобы сэкономить время и энергию — подъем и спуск по лестницам значительно удлиняет путь. Как правило, заборы и ограждения людей не останавливают.





Водители при приближении к надземному переходу не снижают скорость, так как не ожидают появления здесь пешеходов. Это делает места рядом с надземными переходами зонами повышенной опасности.





«Многоярусная развязка — это наиболее инфраструктурно емкое, т. е. наиболее сложное и дорогое решение транспортного пересечения. В общем случае многоярусность следует считать не достоинством, а скорее недостатком — для решения некоторой (локальной, скорее всего) задачи вы тратите исключительно огромные деньги, которые в ином случае могли бы быть направлены на что-либо еще», — писал ранее в колонке на «Газете.uz» специалист в области транспортного планирования Илья Петушков.

Переходы у стадиона «Миллий»





Путепровод на пересечении улиц Бунёдкор и Чупонота у станции метро «Мирзо Улугбек» и стадиона Milliy был открыт 10 августа 2018 года с участием президента Шавката Мирзиёева. Здесь возведены два пешеходных моста длиной 124 м.





В переходе установлены лифты и эскалаторы. Но они, проработав несколько дней после торжественного открытия, перестали функционировать. Двери к лифтам заперты.





Как сообщили корреспонденту пешеходы, эскалаторы и лифты работают только по праздникам. В последний раз они работали 8 декабря — в день Конституции.

Престарелым с тяжелыми сумками, родителям с детьми приходится прикладывать много усилий, чтобы перейти на другую сторону улицы. Многие перебегают проезжую часть.





Стоя на переходе, можно наблюдать, как родители перебегают улицу с грудным ребенком на руках.





Пожилая женщина рассказала, что однажды перешла улицу по земле, но больше этого делать не будет, несмотря на неудобства, из-за большой опасности.





Станция метро «Новза»





Здесь эскалаторы не предусмотрены проектом, а лифты, предназначенные для людей с инвалидностью и родителей с детскими колясками, работают с перебоями. Двери подъемника на одном из переходов были открыты, и он не работал.

Корреспондент позвонил в эксплуатационную организацию при Главном управлении благоустройства хокимията Ташкента, где пообещали отправить сотрудника для починки. Через 30−40 минут прибыл специалист, который рассказал, что лифт часто ломается из-за школьников, пинающих стены.





Под переходом на улице Мукими до сих пор стоит разделительный забор, хотя на большинстве улиц города забор демонтирован. Но наличие ограждения и быстрый поток автомобилей не останавливают людей от попыток «перейти улицу и выжить».





Бывший круг «Текстиль»

Надземный переход рядом с путепроводом на улице Шота Руставели также не рассчитан на маломобильных граждан. Здесь отсутствуют и лифты, и эскалаторы, хотя они были предусмотрены в проекте, а вход в переход снабжен ступеньками.





По словам пешеходов, раньше здесь было проще и безопаснее перейти улицу — был автомобильный круг и «зебры» со светофорами, а также широкие «островки безопасности» на месте трамвайных путей.

Чтобы перейти улицу под путепроводом на фото выше, нужно пройти путь примерно в два раза длиннее, чем по прямой.

Бывшая площадь Октепа

Развязку на бывшей площади Октепа горожане называют худшей из возможных. Российский урбанист Аркадий Гершман назвал этот перекресток «типичным примером нарушения транспортных и градостроительных принципов».

«По сути это рукотворная река, которую сложно перейти здоровым людям и практически невозможно пенсионерам или инвалидам — одна сторона отрезана от другой», — пишет он.

Здесь довольно большое число перебегающих улицу людей, что говорит о явных ошибках планирования. Создается впечатление, что переход улицы для пешеходов постарались максимально усложнить.





Один из наземных переходов до сих пор разделяет бордюр, который людям приходится обходить. Зеленый свет светофора для пешеходов горит всего 18 секунд, в то время как красный — 51 секунду.

Перейти улицу за отведенное время невозможно. Жительница района, переходившая улицу с детской коляской, заявила, что надземные переходы абсолютно не приспособлены для людей.





«Я сколько хожу со своими детьми, с коляской, это вообще нереально подняться туда. Потому что ты поднимаешь коляску и в то же время нужно следить за вторым ребенком. А там очень опасные лестницы. В первое время, когда построили надземные переходы, там была оголенная проводка. Для меня это было дичайшим фактором. И даже насколько это бывает опасно нам напрямую переходить через дорогу, мы решаемся только так. Потому что другого пути перейти через этот переход мы не видим», — рассказала она.





«Тут так сделано, что по самым главным пешеходным переходам, которые мы бы хотели, чтобы были наземными, они построили надземные. В тех местах действительно удобно иметь переход, но не в таком плане, как они построили. Я думаю, что это было бесполезным вложением денег», — отметила собеседница.

Она посоветовала архитекторам, спланировавшим развязку на площади Октепа, взять в руки коляску и ребенка и попробовать перейти через все переходы, чтобы проверить, насколько это практично для населения.

«И пусть попробуют взять инвалидную коляску и проверить, насколько это вообще возможно [передвигаться]. Потому что в 90−95% случаях перейти дорогу инвалиду вообще нереально», — сказала жительница.





Переходы на Себзаре («Ганга»)

В мае 2015 года на улице Себзар был открыт путепровод для машин и два надземных перехода. Как выяснил корреспондент «Газеты.uz», объект до сих пор не прошел процедуру приемки, поэтому на одном из переходов не работают лифты и эскалаторы. На другом эскалаторы работают только в одну сторону, а лифты не функционируют и забиты разными предметами.





Как отметил один из работников Специализированного управления по эксплуатации, сохранению и ремонту искусственных сооружений, строительство не было завершено полностью.





«Посередине должен был быть еще один эскалатор, но его в итоге не оказалось. Место для эскалатора есть, но самого эскалатора нет. На бумаге есть, на практике нет. Руководители боятся сдавать объект, т. к. им придется объяснять отсутствие эскалаторов. Из-за того, что объект не завершен, не определена организация, которая должна платить за электричество и поддерживать переход в рабочем состоянии», — рассказал сотрудник, попросивший не называть его имени.





Надземные переходы спроектированы так, что у людей нет возможности попасть на аллею между направлениями движения (раньше сюда вели «зебры»). Чтобы добраться до зоны отдыха, пешеходам необходимо пройти одну остановку до перехода или перейти дорогу в неположенном месте.

Резюме

В последние годы в Ташкенте наметилась тенденция возвращения улиц людям — стало меньше заборов, появились прогулочные зоны и новые парки, ремонтируются тротуары, возвращаются перекрестки и пешеходные переходы. Однако нужны более смелые решения по изменению дорожно-транспортной инфраструктуры в пользу безопасности пешеходов. Настало время открыто признать ошибки и начать работу по их устранению.

Надземные переходы были построены треста «Куприккурилиш» при «Узбекитон темир йуллари», заказчиком выступал хокимият Ташкента.