Пункт о создании 500 тысяч ученических мест в школах каждый год не включён в итоговую версию Стратегии «Узбекистан-2030», утверждённую указом президента от 11 сентября.

В конце мая Шавкат Мирзиёев в выступлении с предвыборной программой отмечал, что в 2023 году школы окончили 390 тысяч детей, при этом в первый класс пойдут 700 тысяч (в 2024 году эта цифра вырастет до 1 миллиона). В ближайшие семь лет необходимо создать дополнительно 2,5 миллиона ученических мест в школах и коренным образом повысить качество образования, заявил он и анонсировал программу «500 тысяч ученических мест в год».

Реализацию этой задачи планировалось начать с 2023/2024 учебного года. Она вошла в проект Стратегии «Узбекистан-2030», который выставлялся на обсуждение в начале августа. В этом же проекте говорилось об увеличении ученических мест до 7,5 миллионов, а также выделении 8 млрд долларов на создание 2,5 миллионов ученических мест.

В конце августа президент сообщал, что в 2024 году в стране планируется создать 250 тысяч ученических мест в школах.

В августе помощник президента Саида Мирзиёева сообщила, что в школах не хватает 1,2 миллиона ученических мест. В среднем каждый год создаётся 35−40 школ, отметила она.

В мае 2021 года тогдашний министр народного образования Шерзод Шерматов сообщал, что число школьников в стране (6,24 миллиона) значительно превышает проектные мощности школ (5,06 миллиона) — разница составляла 1,18 миллиона. Переполненные классы и обучение в две смены (в 70% школ на тот момент) он объяснял ростом населения и переводом школ на 9-летнее образование (с 2010 до 2017 года). После возврата 11-летнего образования около 400 лицеев и колледжей были преобразованы в школы.