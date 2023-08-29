В следующем году в Узбекистане планируется создать 250 тысяч ученических мест в школах. Это в два раза больше, чем в 2022 году, говорилось на совещании под руководством президента Шавката Мирзиёева в понедельник.

Во-первых, в Инвестиционной программы на строительство школ намечается выделить 3 трлн сумов. За счёт этого будет создано 150 тысяч мест. Особое внимание будет уделено расширению 595 школ, работающих с коэффициентом мощности выше 2 (2 ученика на место).

Во-вторых, новые школы будут открыты на базе зданий 61 колледжа, работающего в неполную мощность. Это 42 тысячи мест.

Ещё 50 школ будут построены на основе государственно-частного партнёрства — 35 тысяч мест. С 2025 до 2030 года это количество должно составлять по 100, заявил Шавкат Мирзиёев.

Правительству и Министерству дошкольного и школьного образования поручено в течение месяца произвести расчёты и подготовить проектные предложения по привлечению 1 млрд долларов США и начать переговоры об этом с зарубежными и международными финансовыми организациями.

На менее 25 тысяч ученических мест в год предлагается создавать за счёт предоставления дополнительных условий для частного сектора, говорилось на совещании.

Предприниматели, получившие кредит на организацию частной школы, получат из бюджета компенсацию 7% ставки по кредиту, сообщил президент.

Участки под строительство новых школ будут реализовываться с аукциона только для строительства школы, отметил он.

Шавкат Мирзиёев поставил перед ответственными лицами задачи обеспечить финансирование этих мероприятий, а также подготовить учреждения к осенне-зимнему сезону.

На совещании отмечалось, что за последние шесть с половиной лет (после смены президента страны) было создано 700 тысяч новых ученических мест. Кроме того, появилось 350 новых частных школ на 70 тысяч мест.

В стране было построено жилье на 320 тысяч квартир, но школ нужной вместимости построено не было. В новых массивах и махаллях есть спрос на 350 тысяч ученических мест. Предстоит также большая работа по улучшению инфраструктуры существующих школ, заявил президент.

Отметим, что в проекте стратегии «Узбекистан-2030» предлагалось начать программу «500 тысяч ученических мест в год» и уже в 2023/2024 учебном году создать 500 тысяч мест.

В конце мая Шавкат Мирзиёев в качестве кандидата в президенты заявлял, что в 2023 году школы окончили 390 тысяч детей, при этом в первый класс пойдут 700 тысяч. В следующем году эта цифра вырастет до 1 миллиона, отмечал он.

На днях помощник президента Саида Мирзиёева сообщила, что в школах не хватает 1,2 миллиона ученических мест. В среднем каждый год создаётся 35−40 школ, отметила она.

В мае 2021 года тогдашний министр народного образования Шерзод Шерматов сообщал, что число школьников в стране (6,24 миллиона) значительно превышает проектные мощности школ (5,06 миллиона) — разница составляла 1,18 миллиона. Переполненные классы и обучение в две смены (в 70% школ на тот момент) он объяснял ростом населения и переводом школ на 9-летнее образование (с 2010 до 2017 года). После возврата 11-летнего образования около 400 лицеев и колледжей были преобразованы в школы.