Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 ноября ознакомился с презентацией проектов по развитию транспортной инфраструктуры Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

На презентации было сообщено о планах построить подземную линию метрополитена от станции «Буюк ипак йули» до массива ТТЗ («Ташкентский тракторный завод»), а также реализовать второй этап строительства надземного кольцевого метро.

Прорабатывается два варианта прокладки подземной линии — через улицу Мирзо Улугбека или улицу Буюк ипак йули. Президент рассмотрел проектные предложения.

По предварительным оценкам, в первом случае протяженность линии составит 8,6 км, провозная способность — 62 тысячи пассажиров в сутки. Во втором варианте длина участка составит 8 км, провозная способность — 55 тысяч пассажиров в сутки. Ожидается, что строительные работы продлятся пять лет.

Второй этап надземного метро предусматривает прокладку более 11 км эстакадных путей от массива Куйлюк до станции №5 Сергелийской ветки. Планируется, что линия будет состоять из семи станций, пропускная способность составит 38 тысяч пассажиров в сутки.





Представлен также проект по расширению путепровода от улицы Бабура до Ташкентского международного аэропорта имени Ислама Каримова со строительством объездного кольцеобразного моста.

В ходе презентации обсуждены технико-экономические аспекты этих проектов, глава государства дал рекомендации по доработке проектов с точки зрения удобства, безопасности и качества, говорится в сообщении.

О проекте продления метро до массива ТТЗ

«Газета.uz» писала о планах продления Чиланзарской линии до массива ТТЗ ещё в конце декабря прошлого года. Тогда проектом предлагалась линия длиной 7,9 км, включающая в себя четыре станции. Строительство было рассчитано на 2021−2023 годы. Ожидалось, что это решение позволит увеличить пассажиропоток ещё на 50 тысяч человек в день.

Министр транспорта Илхом Махкамов во время презентации президенту тогда напомнил, что для ведения закрытых работ строительства в наличии есть немецкая тоннелепроходческая машина.

«Если позволите… у нас есть предварительная трасса, сейчас начнём проектные работы. От станции метро „Буюк Ипак йули“ до массива ТТЗ через улицу Буюк Ипак йули, Центральную поликлинику №1, рядом есть свободное место, без сноса. Затем через перекресток ТТЗ до последней станции… Отсюда электричка идёт до Бостанлыкского района, а ещё всё население Кибрая, Чирчика едет на „Буюк Ипак йули“, там уже не протолкнуться. Здесь (на станции ТТЗ — ред.) планируем сделать пересадочный пункт», — сказал он.

Премьер-министр Абдулла Арипов заявил, что «очень важная часть этого проекта — развитие туризма».

«Мы строим связывающую систему с электричкой, откуда все едут в Бостанлыкский район. Во-вторых, купленная вами немецкая тюбинговая система для прохода под землёй. Она должна работать… Если позволите, в представленной инвестиционной программе на следующий год мы заложили немного средств для этого. Мы бы уже начали работу, можно спустить [оборудование], настроить», — отмечал глава правительства.

Шавкат Мирзиёев предупредил, что правительство должно убедить его в эффективности, качестве, себестоимости проекта, тогда он обсудит источники финансирования. По его словам, он хорошо знает эти места (Шавкат Мирзиёев работал первым хокимом Мирзо-Улугбекского района в 1992—1996 годах).

«Знаю, что там внизу и наверху. Но это нам очень нужно. Наши люди, проживающие там в тесноте, сильно страдают. В этих местах становится больше и больше пробок. Особенно в субботу и воскресенье практически невозможно ездить», — заявлял он.

Президент также попросил премьер-министр провести повторный анализ и определить, как лучше строить — в виде надземного или подземного метро. Н