Заместитель премьер-министра — министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров 5 сентября провёл встречу с представителями российской делегации во главе с доктором экономических наук, профессором политической экономии Владимиром Квинтом, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

С узбекской стороны во встрече приняли участие министр водных ресурсов Шавкат Хамраев, заместитель министра экономики и финансов Бобур Ходжаев, первый заместитель директора Высшей школы бизнеса и предпринимательств при Кабинете министров Бобур Абдиназаров, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Шерзод Хидоятов, заместитель министра сельского хозяйства Кахрамон Юлдашев, заместитель министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Жусипбек Казбеков, председатель правления АО «Узсувтаъминот» Дилшод Азимов.

С российской стороны присутствовали заместитель руководителя Центра стратегических исследований Института математических исследований сложных систем МГУ Мурад Алимурадов, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономической и финансовой стратегии МШЭ МГУ Ирина Новикова и заслуженный экономист России, кандидат экономических наук Галина Задарожная.





Стороны обсудили рациональное использование и охрану водных ресурсов, разработку мер по эффективному использованию водных ресурсов, а также включение сточных вод с объектов Навоийского горно-металлургического комбината в систему централизованных очистных сооружений.

Академик Владимир Квинт, основатель российской школы стратегирования, известный специалист по теории стратегии и методологии стратегирования, который преподаёт во многих странах, включая США, отметил, что уже работал над несколькими проектами в Узбекистане, в том числе в сфере водных ресурсов. Он, в частности, сообщил, что участвовал в разработке документов под стратегию водоснабжения, водоотведения и водного баланса с ориентацией на жилищно-коммунальное хозяйство.

В июле 2020 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил Концепцию развития водного хозяйства на 2020−2030 год, а затем Стратегию управления водными ресурсами и развития сектора ирригации на 2021−2023 годы.

В 2020 году была создана компания" Узсувтаъминот", которая обслуживает и развивает системы питьевого водоснабжения и канализации в стране. По словам Квинта, предыдущее руководство компании, «к сожалению, ничего не сделало».

«К сожалению, работа не сделана, а ситуация с тех пор стала хуже… ЖКХ в процентном отношении потребляет немного, но каждый грамм воды, который идёт в ЖКХ, он во многом важнее, чем сельское хозяйство, потому что напрямую связан с настроениями людей», — сказал он.





Владимир Квинт отметил, что в Узбекистане важно немедленно создать оперативные, тактические и стратегические запасы воды.

«К сожалению, такого запаса воды в Ташкенте не создано… Многое [из концепции и стратегии] не реализовано… Ситуация с тех пор очень и очень усложнилась. Она не катастрофическая, пока ещё два-три года есть, но она критическая. У нас есть проблемы, связанные с геологией, ледниками, строительством водопроводов, [канала] в Афганистане и так далее. Все эти вопросы нужно охватить в нашей стратегии», — заявил он.

Он отметил, что в стратегии «Узбекистан-2030» в число пяти наиболее важных приоритетов включён вопрос экономии водных ресурсов.

Квинт указал, что разработка стратегии для Узбекистана, одной из самых вододефицитных стран планеты, будет сложной задачей.

К концу января планируется определить основные стратегические направления в сфере водного хозяйства. Под каждый приоритет будут созданы две рабочие группы: в Узбекистане и в Центре стратегических исследований МГУ. Конечная цель документа — ликвидировать водный дефицит в Узбекистане и повысить качество пресной воды, отметил он.

В начале октября планируется организовать трёхдневный семинар для высшего управленческого персонала, где будет детально рассказано о методологии стратегии.

«Когда мы разработаем концепцию „единой воды“, должны быть созданы группы для мониторинга реализации задач… Стратегия — это не прогноз, а законодательный документ. Раз он утверждён законодательно, то никто не может вносить изменения, даже хокимы. Коррективы может вносить правительство страны», — рассказал академик.

Вице-премьер Джамшид Кучкаров подчеркнул, что «это нужно нам», поэтому важно, чтобы стороны тесно сотрудничали в этом вопросе.

Участники встречи обменялись мнениями о важности эффективного распределения водных ресурсов в жилищно-коммунальном, сельском хозяйстве и промышленности. Для правильного использования водных ресурсов и устранения проблем, связанных с водой, Джамшид Кучкаров и Владимир Квинт договорились разработать альтернативную стратегию водных ресурсов Узбекистана до 2030 года на примере Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасс).

Стратегия Кузбасса — разработанная и реализуемая стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года, определяющая основные направления, цели, инициативы и задачи по комплексному обеспечению качества жизни и экономического роста региона.