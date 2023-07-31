Центр «Стратегия развития» опубликовал для общественного обсуждения проект стратегии «Узбекистан-2030». Обсуждение продлится до 9 августа.

Стратегия, нацеленная на «создание Нового Узбекистана» и рассчитанная на семь лет, охватывает 5 направлений и 100 целей. На её реализацию предусматривается выделение в общей сложности 252,2 млрд сумов.

Направления стратегии «Узбекистан-2030»:

создание систем образования, здравоохранения и социальной защиты, отвечающих требованиям населения и международным стандартам (44 цели);

отвечающих требованиям населения и (44 цели); обеспечение благополучия населения за счёт устойчивого экономического роста (17 целей);

(17 целей); создание экологических условий, комфортных для населения, в том числе экономия водных ресурсов (12 целей);

комфортных для населения, в том числе экономия водных ресурсов (12 целей); создание справедливого и современного государства, служащего народу, обеспечение верховенства закона (16 целей);

служащего народу, обеспечение верховенства закона (16 целей); продолжение работы по превращению страны в безопасное и миролюбивое государство, проведение открытой, прагматичной и активной внешней политики, реформы по укреплению безопасности и обороноспособности страны (11 целей).

В проекте указа президента о стратегии говорится, что в обновлённых конституционно-правовых условиях Узбекистан нуждается в обновлении основных направлений развития страны и поднятии реформ на новый уровень.

В документе говорится, что исполнение и достижение целевых показателей стратегии станет приоритетной задачей всех государственных органов и организаций.

Обсуждение проекта стратегии «Узбекистан-2030» доступно на портале по обсуждению проектов нормативно-правовых актов.

Напомним, вскоре после смены руководства Узбекистана была принята Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017—2021 годах. В продолжение этой практики в феврале 2022 года президент утвердил Стратегию развития Нового Узбекистана до 2026 года.

В проекте новой стратегии говорится, что все актуальные цели и задачи предыдущей стратегии, не теряющие своей важности, должны быть реализованы и достигнуты.

Для реализации стратегии каждый год будет утверждаться отдельный план действий. Проект плана на 2023 год прилагается.