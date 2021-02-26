Стратегия управления водными ресурсами и развития сектора ирригации на 2021−2023 годы утверждена постановлением президента Узбекистана от 24 февраля.

В рамках стратегии будет обеспечено:

увеличение с 35% до 38% доли каналов с бетонным покрытием в структуре каналов ирригационной системы, повышение коэффициента полезного действия системы ирригации и оросительных сетей с 0,63 до 0,66;

уменьшение с 526 тысяч гектаров до 424 тысяч га площади орошаемых площадей с низким уровнем водообеспечения;

замена на современные энергосберегающие 518 единиц насосных агрегатов и 807 единиц электродвигателей насосных станций системы Министерства водного хозяйства, уменьшение годового потребления ими электроэнергии с 7,6 млрд кВт.ч до 7,15 млрд кВт.ч;

доведение внедрения водосберегающих технологий орошения с 308 тысяч га до 1,1 млн га, в том числе технологий капельного орошения — с 121 тысячи га гектаров до 822 тысяч га;

сокращение с 1,92 млн до 1,88 млн га площади засоленных земель, в том числе средне- и сильнозасоленных — с 581 тысячи до 532 тысяч га;

уменьшение с 988 тысяч до 900 тысяч га орошаемых земельных площадей с критическим уровнем грунтовых вод (0−2 м);

повторное введение в оборот вышедших из сельскохозяйственного оборота 232 тысяч га орошаемых земельных площадей;

строительство и восстановление 6 гидрологических постов на реках и саях, оснащение 6 гидрологических постов автоматизированным оборудованием на основе цифровых технологий;

доведение до 18,5 тысячи количества объектов водного хозяйства, ведущих учет воды на основе цифровой технологии «Smart Water» («Умная вода»);

перевод на автоматизированное управление на основе цифровых технологий 60 крупных объектов водного хозяйства;

ведение мониторинга учета потребления электроэнергии и расхода воды 5231 насосным агрегатом 1688 насосных станций системы Министерства водного хозяйства в режиме онлайн;

ведение мониторинга на 2100 действующих мелиоративных наблюдательных скважинах посредством цифровых технологий;

реализация в общей сложности 124 проектов в водном хозяйстве на основе государственно-частного партнерства, возмещение водопотребителями 9% расходов по доставке воды для орошения.

Как сообщалось ранее, во время оросительного сезона 2021 года уровень водоснабжения будет на 25% ниже. Планируемый рост спрос на водосберегающие технологии и оборудование потребует 35−40 тысяч тонн полиэтилена для производства систем капельного орошения и труб. Поэтому до октября 2021 года установлена нулевая ставка таможенной пошлины при ввозе полимеров этилена и полимеров пропилена для водосберегающих технологий. Экспорт производимой в стране полиэтиленовой продукции будет сокращен на 40 тысяч тонн.

В условиях дефицита воды каждый случай затопления посевных площадей при орошении культур и сброса воды в коллекторно-дренажную сеть будет расцениваться в качестве чрезвычайного происшествия. За рациональным использованием воды и неукоснительным соблюдением порядка водопотребления установят системный контроль, а к нарушителям будут принимать «строгие меры».

При мониторинге мелиоративного состояния орошаемых земель поручено широко использовать информационные технологии, геоинформационные системы, технологии дистанционного зондирования и беспилотные летательные аппараты.

В дошкольных образовательных организациях, школах и среди населения организуют разъяснительные мероприятия в целях повышения правосознания и правовой культуры населения в области охраны воды, эффективного и рационального использования водных ресурсов.

До 1 апреля министерствам, ведомствам и хокимиятам поручено разработать меры по смягчению негативного воздействия прогнозируемого дефицита воды в летний поливной сезон 2021 года и внести в правительство проект соответствующего постановления с проведением анализа водообеспеченности и водопотребления на последующие годы.

О результативности мер, перечисленных в документе от 24 февраля, президента Узбекистана будут информировать по итогам каждого квартала.