Президент Шавкат Мирзиёев 10 июля подписал указ об утверждении концепции развития водного хозяйства Узбекистана на 2020−2030 годы и «Дорожная карта» по ее реализации в 2020—2022 годах. Текст документа опубликован УзА.

В указе отмечается, что «в связи с глобальным изменением климата, ростом численности населения и отраслей экономики, ежегодным повышением его потребности в воде из года в год усиливается дефицит водных ресурсов».

Расходуемый среднегодовой объем воды составляет 51−53 миллиарда кубометров, в том числе 97,2% — из рек и саев, 1,9% — из коллекторных сетей, 0,9% — из подземных источников, сократился по отношению к выделенному лимиту водозабора на 20%.

Цели принятой концепции — стабильное водоснабжение населения и всех отраслей экономики в следующие 10 лет, улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, широкое внедрение рыночных принципов, механизмов и цифровых технологий в водное хозяйство, обеспечение надежной работы объектов водного хозяйства, а также повышение эффективности использования земельных и водных ресурсов.

Приоритетными направлениями концепции определены:

совершенствование прогнозирования и ведения учета водных ресурсов, системы формирования и обеспечения прозрачности базы данных;

модернизация и развитие объектов водного хозяйства (за исключением питьевой воды и системы сточных вод), автоматизация управления крупными объектами водного хозяйства на основе цифровых технологий, широкое внедрение технологий, позволяющих экономить электроэнергию и другие ресурсы, привлечение в сферу иностранных инвестиций;

обеспечение безопасности и надежной эксплуатации водохранилищ, паводковых водохранилищ и других объектов водного хозяйства;

совершенствование системы управления водными ресурсами, внедрение технологии «Smart Water» («Умная вода») и аналогичных цифровых технологий в ведение учета водопользования и водопотребления;

улучшение мелиоративного состояния и обеспечение устойчивости орошаемых земель, оказание содействия в повышении плодородия земель, применение эффективных технологий для снижения уровня и предупреждения засоления почв;

внедрение государственно-частного партнерства и аутсорсинга в водное хозяйство, передача отдельных объектов водного хозяйства в пользование фермерским хозяйствам, кластерам и другим организациям с направлением сэкономленных средств на модернизацию объектов водного хозяйства, оплату труда и стимулирование работников;

и другие.

Министерству водного хозяйства поручено до 2030 года:

повысить коэффициент полезного действия систем орошения с 0,63 до 0,73;

уменьшить площади орошаемых земельных площадей с низким уровнем водообеспечения с 560 тысяч га до 190 тысяч га;

уменьшить засоленные орошаемые земельные площади на 226 тысяч га;

уменьшить годовой объем потребления электроэнергии насосными станциями системы Минводхоза на 25%;

установить приборы измерения и контроля воды «Smart Water» («Умная вода») на всех объектах ирригационной системы с внедрением цифровых технологий в процесс ведения учета воды;

автоматизировать процессы управления водой на 100 крупных объектах водного хозяйства;

довести общую площадь земель, охваченных водосберегающими технологиями при орошении сельскохозяйственных культур, до 2 миллионов га, в том числе технологиями капельного орошения — до 600 тысяч га;

в том числе технологиями капельного орошения — реализовать в водном хозяйстве 50 проектов на основе принципов ГЧП.

Документом разрешено передавать на условиях ГЧП функции Минводхоза по управлению объектами водного хозяйства на землях кластеров, которые взяли эти сельскохозяйственные посевные земли на свой баланс, на основе прямых переговоров.

Палатам Олий Мажлиса рекомендовано установить парламентский и общественный контроль за своевременной и эффективной реализацией концепции.