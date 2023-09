Бывший заместитель министра финансов Одилбек Рустамович Исаков привлечён в качестве консультанта-советника министра экономики и финансов Узбекистана, сообщила пресс-служба МЭФ.

Он будет консультировать министра Джамшида Кучкарова по вопросам государственного долга, работе с международными рейтингами и государственно-частному партнерству.

Они уже сотрудничали вместе, когда Исаков был заместителем министра финансов с 2019 по 2023 годы.

Именно при нём Узбекистан выпустил свои первые евробонды, начал активно работать с международными финансовыми организациями, разработал стратегию по управлению госдолгом, начался мониторинг проектов, реализуемых за счёт госдолга, перестали привлекать внешние заимствования под гарантию государства для отдельных проектов, установили лимиты на привлечение госдолга и многое другое.

После административной реформы в конце декабря 2022 года он покинул свой пост и начал работать генеральным директором британской компании Infrasia Capital в Лондоне.

Одилбек Исаков (1981 г. р.) — выпускник Университета мировой экономики и дипломатии (Ташкент), Университета Манчестер Метрополитан (BA in Business Economics, Великобритания) и Университета Стратклайда (MSc in Finance, Великобритания), обладатель международной квалификации финансового аналитика CFA (Chartered Financial Analyst).

2006−2018 годы работал в банке HSBC в Лондоне, с марта 2016 года занимал должность директора управления по работе с клиентами на рынке долгового капитала.

Три раза номинировался в финансовом журнале Global Capital как «Самый впечатляющий глобальный банкир развивающихся рынков» (Most impressive global emerging markets origination banker) в 2014, 2015 и 2017 годах.