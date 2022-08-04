Государственный долг Узбекистана на 1 июля составляет 25,9 млрд долларов, уменьшившись на 400 млн долларов (-1,5%) с начала года. Об этом на пленарном заседании Сената 4 августа сообщил заместитель министра финансов Одилбек Исаков.

Государственный внешний долг за шесть месяцев снизился на 400 млн долларов — до 23,2 млрд долларов.

В основном государство привлекало долг для поддержки бюджета, улучшения инфраструктуры, а также финансирования проектов в сферах промышленности и сельского хозяйства.

В частности, долг распределён следующим образом:

поддержка бюджета — 6 млрд долларов (на 1 января 2022 года — 5,9 млрд);

электроэнергетика и энергетика (нефть и газ) — 5,6 млрд долларов (6 млрд);

транспорт и транспортная инфраструктура — 2,5 млрд долларов (2,6 млрд);

cельское и водное хозяйство — 2,4 млрд долларов (2,4 млрд);

жилищно-коммунальное хозяйство — 2,2 млрд долларов (2,1 млрд);

поддержка предпринимательства — 1,5 млрд долларов (1,2 млрд);

химическая промышленность — 1,1 млрд долларов (1,2 млрд);

образование и здравоохранение — 0,7 млрд долларов (0,7 млрд);

на другие стратегические и социальные проекты — 1 млрд долларов.

Одилбек Исаков сообщил, что госдолг и проценты по нему погашаются из госбюджета, если заём привлечён для поддержки бюджета, финансирования проектов в социальной сфере и в военных целях. Кредитные средства, привлечённые для проектов в других сферах, в том числе электроэнергетике, нефтегазовой и транспортной сфере, перекредитованы либо по ним предоставлена государственная гарантия.

«В обоих случаях государственное предприятие или банки, имеющие интерес в этих проектах, оплачивают долг напрямую в иностранном банке или через Министерство финансов. Это не становится нагрузкой для госбюджета», — подчеркнул он.

Сенатор Фармон Тошев задал вопрос, почему в законе допускается погашение госдолга за счёт привлечения новых займов.

Замглавы Минфина сообщил, что госбюджет и средства бюджетных организаций формируются в одном казначейском счёте. При его планировании учитываются доходы и поступления и расходы бюджета, куда включается и обслуживание госдолга.

«То есть при определении бюджетного дефицита, например, в 3% в этом году, который, как ожидается, вырастет до 4%, мы привлекаем долг для финансирования этого дефицита или для отдельных проектов в рамках годовых лимитов. В этом году [мы привлекаем] заимствования в пределах утвержденных 4,5 млрд долларов (2,5 млрд долларов — на поддержку бюджета, 2 млрд — на инвестиционные проекты)», — рассказал он.

Одилбек Исаков заявил, что лимит 60% к ВВП, установленный законом, который был одобрен сенаторами, — это «предельная граница госдолга, а не цель по достижению этого показателя».

«Сейчас уровень госдолга составляет 37% к ВВП. Ожидается, что к концу года он достигнет 40% к ВВП. То есть мы взяли буфер на 20%. Потому что в 2020 году из-за пандемии коронавируса мы привлекли больше средств, чем было запланировано. Кроме того, темпы роста ВВП были ниже ожидаемых… Тогда соотношение госдолга к ВВП выросли на 10%. Мы тогда сделали выводы, что нам нужен минимум 10-процентный буфер», — заявил он.

Замминистра также объяснил выбор потолка госдолга в 60% к ВВП. «Мы изучили опыт свыше 70 стран, из них у 45 стран установлен лимит госдолга в 60% к ВВП. Кроме того, у 99 стран в 1991—2017 годах были случаи, когда они не могли выплатить долг. У большинства из них соотношение госдолга к ВВП был намного выше, чем 60%. Третья причина — в Европе есть критерий, согласно которому лимит установлен в 60% к ВВП», — сказал он.

Одилбек Исаков сообщил, что за эффективностью проектов, реализуемых за счёт госдолга, следят Министерство инвестиций и внешней торговли, около 300 проектных групп, а также предоставляются фото и видеоотчёты международным финансовым организациям, откуда привлекаются средства.

Замглавы Минфина добавил, что при достижении госдолга 50% к ВВП правительство должно внести в парламент предложение о мерах по стабилизации ситуации. «Поэтому реальный потолок на самом деле не 60%, а 50%», — сказал он.

Совокупный внешний долг включает правительственный и гарантированный правительством (государственный внешний долг), а также негарантированный внешний долг (частный внешний долг). При этом стоит отметить, что в «частном» секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет более 80% доли банковского сектора, а также владеет или имеет долю в компаниях нефтегазового, телекоммуникационного, горнодобывающего и металлургического секторов).