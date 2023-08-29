По итогам семи месяцев 2023 года Россия начала терять статус главного торгового партнёра Узбекистана, следует из данных Агентства статистики при президенте, которые изучила «Газета.uz».





Товарооборот с РФ за январь-июль вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 4,86 млрд до 5,27 млрд долларов (однако в прошлом году за этот период был рост на 30,9%). Объём экспорта в РФ вырос на 5,3% (за этот период в 2022 году рост был 51,3%) — до 1,64 млрд долларов, а импорт увеличился на 9,8% (22,5%) — до 3,6 млрд долларов.

За год доля России во внешнеторговом обороте Узбекистана сократилась с 17,1% до 15,1%. По итогам 2022 года доля составляла 18,6% (1-е место). Тем не менее, российский рынок остаётся основным экспортным направлением для Узбекистана.

Китай остался на первом месте, резко увеличив товарооборот на 30,5% — до 6,9 млрд долларов. При этом экспорт в КНР снизился на 1,6% — до 1,53 млрд долларов (за этот период в 2022 году был рост на 19,1% в основном за счёт экспорта газа), импорт вырос сразу на 43,9%.

Доля КНР в торговле выросла с 18,6% до 19,7%. По итогам прошлого года показатель составлял 17,8%.

Торговля с Казахстаном продолжается замедляться и за январь-июль уже сократилась на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,49 млрд долларов. Экспорт вырос до 807,7 млн долларов (+7%), импорт сократился — 1,68 млрд долларов (-3,7%).

Товарооборот с Турцией также сокращается на 9,4% — до 1,86 млрд долларов. Поставки узбекских товаров и услуг упали сразу на 23,2%, что может быть связано с девальвацией лиры. В то же время Турция нарастила свой экспорт до 1,02 млрд долларов (+6,1%).

Между Узбекистан и Республикой Корея оборот упал на 11,9% — до 1,27 млрд долларов — за счёт снижения корейского экспорта на узбекский рынок.

Торговля с Кыргызстаном также уменьшилась на 5,6% — до 623,2 млн долларов. Экспорт из Узбекистана снизился до 463,7 млн долларов (-12,4%), а поставки кыргызских товаров и услуг выросли до 159,5 млн долларов (+21,5%).

По итогам первого полугодия товарооборот с Германией составлял 928,8 млн долларов, но в июле Агентство статистики снизило показатель до 608,9 млн долларов (-5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) за счёт корректировки на 274,2 млн долларов по импорту самолётов. То есть несколько самолётов были куплены ради транзита в другие страны. В какие именно, не сообщается.

Напомним, в январе Узбекистан купил шесть самолётов из Германии на 421,7 млн долларов (один самолёт в среднем стоил 70,3 млн долларов). Таким образом, Узбекистан мог перенаправить в другую страну 3−4 самолёта.

С Францией торговля выросла почти в три раза — с 183,4 млн до 517,6 млн долларов. По информации «Газеты.uz», это произошло за счёт наращивания поставок урана. Узбекистан нарастил экспорт до 239,5 млн долларов (в 3,5 раза), импорт из Франции — до 278,1 млн долларов (2,4 раза). Ожидается, что показатель может вырасти ещё сильнее, учитывая, что Узбекистан планирует закупить у Франции 17 самолётов и 2 вертолёта на общую сумму 815,3 млн евро.

Товарооборот с Афганистаном (+11,4%), Бразилией (47,9%), Таджикистаном (+20,8%), Литвой (+41%), ОАЭ (+52,8%), Беларусью (+37,3%), США (+19,5%), Ираном (+6,6%), Италией (+17%) и Латвией (+66,4%) также вырос. Украина выбыла из топ-20 торговых партнёров Узбекистана, уступив своё место Латвии.

Торговые связи со странами СНГ начали ослабевать. Доля государств содружества в товарообороте снизилась до 32,2% (было 37%), зарубежных стран возросла до 67,8%. Зависимость от экспортных рынков в СНГ также упала с 35,4% до 30,3%, от поставок — с 38,1% до 33,5%. Доля стран ЕАЭС в торговле снизилась с 29,2% до 25%, их экспорт — с 25,6% до 20,1%, импорт — с 31,7% до 28,7%.

Основным рынком экспорта плодоовощной продукции для Узбекистана остаётся Россия — 281,5 млн долларов (41,8% доли). Пакистан поднялся на втором место — 98,4 млн долларов (14,6%). Поставки узбекских овощей и фруктов в Казахстан упали с 124,5 млн до 80,7 млн долларов, из-за чего страна опустилась на третье место с долей 12%.

С начала года импорт промышленных товаров в Узбекистан вырос на 6,2% — до 3,39 млрд долларов. Большая часть поставок пришлась на РФ, хоть её доля сократилась (с 42,3% до 35,6%), Китай (с 22,2% до 28%) и Казахстан (11,2%).

«Газета.uz» ранее рассказывала, чем Узбекистан торговал в январе-июле 2023 года.