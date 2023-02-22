Узбекистан в январе завёз из-за рубежа 13 самолётов на сумму 633,1 млн долларов, сообщило Агентство статистики при президенте.

Поставки приходятся на пять стран:

Германия — 6 самолётов ($421,7 млн);

Литва — 4 ($66,7 млн);

Франция — 1 (64,3 млн);

Сингапур — 1 (61,6 млн);

Великобритания — 1 (18,8 млн долларов США).

Модели воздушных судов не раскрываются.

В ноябре 2022 года «Газета.uz» сообщала, что Франция поставит Узбекистану 12 самолётов Airbus A320neo и A321neo, а также 5 самолётов ATR 72−600 на общую сумму почти 800 млн евро. Планируется также закупка двух вертолётов Airbus H145.

Самолёты могли быть из разных заводов Airbus в странах Европы. В частности, производитель имеет свои заводы в Германии, Франции, Великобритании, Испании, Китае, Индии, Польше и США. Кроме того, Узбекистан мог закупить бизнес-джеты.

В мае 2021 года «Газета.uz» сообщала, что Uzbekistan Airways в рамках унификации парка воздушных судов планирует вернуть лизингодателю нескольких лайнеров Boeing и получить самолёты Airbus. Тогда же на продажу были выставлены 17 самолётов Boeing и Ил 1999−2013 годов выпуска.