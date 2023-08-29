Главное управление жилищно-коммунального обслуживания Ташкента, а также районные отделы ЖКО из столичного хокимията переходят в подчинение Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Узбекистана.

В составе министерства они будут преобразованы в Главное управление жилищно-коммунального хозяйства Ташкента и районные отделы.

Главное управление и отделы ЖКО были переданы в подчинение хокимов Ташкента и районов в августе 2018 года в рамках правового эксперимента по внедрению особого порядка управления в столице, инициированный при бывшем хокиме Джахонгире Артыкходжаеве. Кроме того, были переданы также Главное управление и районные отделы экономики и комплексного развития территорий Ташкента, Главное финансовое управление хокимията Ташкента и финансовые отделы хокимиятов районов, территориальное управление Государственного комитета по инвестициям по городу Ташкенту и отделы по инвестициям районов, Главное управление и отделы туризма и спорта Ташкента, Главное управление и отделы строительства Ташкента и районов (позже вернули обратно).

Кроме того, планируется ввести систему сертификации для отдельных специалистов в области градостроительства, которая будет проводиться один раз в три года.

С 1 октября 2023 года сертификацию должны пройти специалисты, осуществляющие проектное управление и технический контроль, авторский контроль, а также главные инженеры и главные архитекторы проектов проектных организаций, специалисты, отвечающие за внутренний контроль в подрядных организациях.

С 1 января 2024 года должны получить сертификат специалисты, осуществляющие контрольные замеры, эксперты, руководители органов управления многоквартирными домами, а с 1 апреля 2024 года — архитекторы районов (городов) и областей, инспекторы территориальных инспекций по контролю в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Контрольные мероприятия в отношении заказчиков, проектировщиков и подрядчиков будут проводиться с использованием электронной платформы информационной системы «Прозрачное строительство».