С 2017 года заработная плата учителей в Узбекистане в среднем выросла в 2,5 раза. Об этом говорилось на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В частности, были введены надбавки для учителей, имеющих национальные и международные сертификаты по иностранным языкам, информационным технологиям, математике, химии и биологии, а также специальная доплата для учителей, отправившихся на работу в отдалённые районы страны.

В результате количество учителей, получающих зарплату от 6 млн до 10 млн сумов, достигло 23 тысяч (это 4,3% от общего числа учителей, или 531 тысячи), выше 10 млн сумов — более 1000 (0,18%). Ещё 2000 учителей получают дополнительные надбавки из фонда министра дошкольного и школьного образования.

Для снижения загруженности школ было создано 700 тысяч новых ученических мест, что в 15 раз больше, чем в предыдущие годы, говорилось на совещании.

Президент также отметил проблемы сфере. В частности, в прошлом году знания и навыки 86 тысяч, или 37% из 220 тысяч учителей, были оценены как «неудовлетворительные». В частности, таковыми были признаны результаты учителей информатики, физики, английского языка, математики и химии.

Из 51 тысячи учителей иностранного языка только 17 тысяч (33%) имеют уровень «С1» (пятый, «продвинутый» уровень знания языка в Общеевропейской системе CEFR). С 2025 года преподавать иностранные языки смогут только преподаватели уровня «С1».

В мае 2021 года бывший министр народного образования Шерзод Шерматов озвучивал несколько причин переполненности школ Узбекистана и вынужденной организации учёбы в две смены. Первая причина — значительный рост численности населения по сравнению с другими странами СНГ. Второй причиной глава МНО назвал переход на 9-летнее образование в период с 2010 по 2017 год. За это время было построено около 1500 колледжей и лицеев, а школам внимание не уделялось, говорил он.

Согласно представленной презентации, в 2015 году проектная мощность школ превышала численность учеников, но потом появился разрыв, который стал увеличиваться. В 2021 году число учащихся (6,24 миллиона) значительно превысило проектные мощности школ (5,06 миллиона), то есть на 1,18 миллиона. На днях помощник президента Саида Мирзиёева сообщила, что в школах не хватает 1,2 миллиона ученических мест.

По итогам июня 2023 года средняя зарплата в сфере образования достигла 3,04 млн сумов, что существенно ниже средней зарплаты по стране (4,33 млн сумов). Вместе со здравоохранением эти две сферы занимают последнее место по уровню зарплат и уже несколько лет растут медленнее, чем в других отраслях. «Газета.uz» ранее рассказывала об условиях преподавания в школах.

Источник: Агентство статистики.

В ноябре 2020 года на встрече учителями и врачами президент заявлял о больших планах по повышению размеров их зарплат. «Учитель не должен приходить на работу, если не будет получать 1000 долларов. Такая же ситуация с врачом. Если врач не получает 1000 долларов, как он будет завтра кормить детей, внуков?» — заявил президент. Он добавил: «Сможем ли мы это сделать?» И ответил: «Сможем».

Впоследствии планы по доведению зарплаты учителей до 1000 долларов озвучивались несколько раз.