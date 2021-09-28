Кандидат в президенты от партии УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями в Ферганской области пообещал довести заработную плату учителей до 1000 долларов.

«Если выберете меня, обещаю, примем отдельную национальную программу по образованию. У нас нет другого выхода. Потому что образование для нас очень важно. Когда я вступил в должность президента, меня попросили восстановить в школах 10−11 классы. Реализовали», — сказал действующий глава государства.

Он подчеркнул, что для повышения авторитета учителя ещё предстоит сделать многое.

«Все вы знаете, в детстве, если по улице шёл учитель, мы отходили на 5 м в сторону и здоровались с ним. Я не остановлюсь, пока не доведу зарплату учителей до 1000 долларов», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент также высказался о медицине и сообщил, что отныне средства будут выделяться не больницам, а самим пациентам. По его словам, в следующие пять лет системе здравоохранения Ферганской области запланировано выделение 5 трлн сумов.

«У нас народ наивный, довольствуется, если даже врач выписывает только три лекарства из выделенных государством десяти препаратов. Теперь установим новый порядок — деньги будем давать не больнице, а пациенту», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«Если заболел, на его счёт будут перечислены деньги, пусть покупает лекарство, которое хочет, делает операцию, где захочет. Всё равно эти деньги выделяются же из государства. В здравоохранении коррупция расплодилась, если я не скажу об этом, кто скажет?», — добавил он.

Напомним, на этой встрече Шавкат Мирзиёев говорил: «Сказать, что нет коррупции, будет неправдой, коррупция остаётся внутри нас. Мы должны бороться с коррупцией вместе со всей общественностью». Он также призывал всех при голосовании на выборах «слушать своё сердце».

В ноябре прошлого года на встрече учителями и врачами президент заявлял о больших планах по повышению размеров их зарплат. «Учитель не должен приходить на работу, если не будет получать 1000 долларов. Такая же ситуация с врачом. Если врач не получает 1000 долларов, как он будет завтра кормить детей, внуков?» — заявил президент. Он добавил: «Сможем ли мы это сделать? Сможем», — сказал тогда глава государства.