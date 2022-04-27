Средняя зарплата в сферах образования и здравоохранения в Узбекистане в январе-марте 2022 года росла медленнее, чем в других сферах, из-за чего разрыв с уровнем средней зарплаты по стране продолжает увеличиваться.

По данным Госкомстата, за первый квартал среднемесячная зарплата в Узбекистана составила 3,42 млн сумов. В сфере образования она достигла 2,52 млн сумов, что на 12,2% больше показателя за аналогичный период 2021 года (2,24 млн сумов).





При этом если в январе-марте 2017 года среднемесячная зарплата работников в этой сфере была на 16,8% ниже средней зарплаты по стране (1,07 млн и 1,28 млн сумов, соответственно), то на сегодня зарплата выросла в 2,5 раза, но разрыв не сократился, а увеличился до 26,5%. За аналогичный период 2018 года этот показатель был зафиксирован на уровне 20,4%, 2019 года — 17,4%, 2020 года — 19,1%, 2021 года — 21,9%.

Средняя зарплата в сфере образования по регионам.

Аналогичная ситуация в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, где средняя зарплата по итогам первого квартала выросла на 14,2% — до 2,33 млн сумов.

За пять лет разрыв в этой сфере постепенно сокращался, но за последний год все достижения были нивелированы. Если в январе-марте 2017 года среднемесячная зарплата работников сферы была на 30,2% ниже средней зарплаты по стране (899,4 тысячи и 1,28 млн сумов, соответственно), то в первом квартале 2022 года зарплаты выросли почти в 3 раза, но разрыв достиг 32%. За аналогичный период 2018 года этот показатель составил 33,6%, 2019 года — 31,6%, 2020 года — 29,9%, 2021 года — 28,8%.





Сокращение разрыва зарплат в медицинский сфере со средней зарплатой в 2020—2021 годах может быть связано с надбавками для отдельных категорий медработников в период пандемии коронавируса.

Самый высокий уровень среднемесячной зарплаты наблюдается в банковской, страховой, лизинговой и кредитно-посреднической сфере — 8,42 млн сумов. Следом идут информация и связь — 6,5 млн сумов, перевозка и хранение — 4,56 млн сумов, промышленность — 4,46 млн сумов, строительство — 4,15 млн сумов и торговля — 3,51 млн сумов.

Экономист Миркомил Холбоев считает, что учителя и врачи в последние годы по-прежнему живут в относительной бедности. «Подобная потеря их статуса в обществе негативно скажется на долгосрочном росте [экономики]. Если бы лиц, принимающих решения, беспокоили зарплаты работников образования и здравоохранения или их положение в обществе, они предотвратили бы падение зарплат, наблюдаемое на протяжении нескольких лет в сравнении с зарплатой в других секторах», — отметил он.

Ранее в колонке для «Газеты.uz» Миркомил Холбоев писал, что более медленный рост зарплат учителей негативно сказывается на их финансовом благополучии и положении в обществе. Это также может приводить к тому, что делая профессиональный выбор, молодые люди — потенциальные учителя — из-за финансовых соображений будут выбирать другие области.

В итоге только из-за отсутствия финансовых стимулов образование может потерять часть потенциальных работников, которые способствовали бы развитию сферы. Усиление такой тенденции может привести к ещё более глубокому кризису системы образования. Качество образования имеет решающее значение для долгосрочного роста экономики, подчеркивал он.