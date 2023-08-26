Председатель правления «Узбекнефтегаза» Баходиржон Сидиков во время пресс-тура в Карши 25 августа прокомментировал возврат Афганистаном 67 вагонов нефтепродуктов из Узбекистана.

По его словам, сообщения о том, что возвращённое дизельное топливо (которое носит название GTL дизель) передано в автозаправки Узбекистана, являются ложными.

«Говорят, что на заправках продают некачественный бензин. Это неверная информация. Мы никуда не отвозили продукцию, которая вернулась из Афганистана. Она находится в контейнере, и её продадут в другое место. Возможно, продадут на внутреннем рынке», — сказал он.

Глава «Узбекнефтегаза» отметил, что это дизельное топливо, которое производится на заводе Uzbekistan GTL.

«Это новый продукт. Этого стандарта нет в Афганистане. Они этого не поняли», — сказал он и показал журналистам прозрачную жидкость, похожую на воду.





Баходиржон Сидиков предположил, что причиной возврата топлива стали «силы, не желающие выхода Узбекистана на афганский рынок», а также сообщил, что этот товар экспортируется на европейский рынок.

«Мы поставляли этот товар. Он качественно отличается от обычного дизеля, гораздо более качественный продукт. Эта новинка должна была проникнуть на афганский рынок. К сожалению, первую партию отправили обратно. Но это продолжающийся процесс, и войти на каждый рынок будет непросто. Я уверен, что не только правительство Афганистана… есть много людей, которые не хотят, чтобы мы выходили на этот рынок… Потому что афганский рынок — хороший рынок», — сказал он.

В качестве доказательства, что это хороший продукт, он сообщил о продаже в Эстонию 1000 тонн этого топлива в прошлом месяце. По его словам, из этой страны поступил заказ ещё на 10 тысяч тонн.

«Кроме того, есть межправительственные соглашения. Вот посещает наш президент [другие страны], проводит встречи… Мы ищем пути доставки нашей продукции в Европу через „Средний коридор“, то есть „Каспийский коридор“. Когда пересекали Азербайджан и Грузию, грузины сказали нам, что это отличный товар, попросили 33 тысячи тонн, сказали „вот контракт, вот деньги“», — утверждает глава «Узбекнефтегаза».

В прошлом году компания экспортировала в Таджикистан 12 тысяч тонн этой продукции, а сейчас отгружает ещё 5000 тонн.

«Никто не должен сомневаться в качестве этого продукта. Товар не был возвращён [Афганистаном] из-за плохого качества. Я гарантирую это. Это отличный продукт, соответствующий стандартам Евро-6. Прошу вас не верить новостям, распространяемым в СМИ. Мы экспортируем в европейские страны», — сказал Сидиков.

В начале августа Национальное агентство по стандартам Афганистана (ANSA) объяснило решение вернуть 67 топливных цистерн обратно в Узбекистан из-за низкого качества нефтепродуктов. В «Узбекнефтегазе» заявили, что завод по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL 24−26 июня поставил по требованию покупателя из Турции около 3400 тонн продукции на 67 вагонах для экспорта со станции «Кенгсой» в Гузарском районе Кашкадарьинской области. Компания указала, что в Афганистане нет этого стандарта, а покупатель сам решает, в какую страну завезти товар и как его продавать.

Завод в Кашкадарьинской области был запущен с участием президента Узбекистана в конце 2021 года. Его стоимость оценивается в 3,42 млрд долларов. На нём ежегодно планировалось производить импортозамещающую продукцию нефтепродуктов и углеводородного сырья на сумму более 1 млрд долларов, однако завод не вышел на эти показатели.

Спустя полтора года, в мае 2023 года, правительство Узбекистана и Air Products подписали инвестиционное соглашение на 1 млрд долларов о развитии производственного комплекса по переработке промышленных газов в составе завода Uzbekistan GTL. Согласно договору, инвестор будет владеть и эксплуатировать две воздухоразделительные установки, две установки автотермического риформинга и установку по производству водорода в рамках комплекса GTL, а также будет поставлять кислород, азот, водород и синтетический газ на долгосрочной основе в рамках контракта «бери или плати/фиксированная плата» с «Узбекнефтегазом». «Узбекнефтегаз» будет поставлять сырьё, природный газ и коммунальные услуги, а также продавать всю продукцию.