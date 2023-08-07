Власти Афганистана приняли решение вернуть 67 топливных цистерн обратно в Узбекистан из-за низкого качества нефтепродуктов. Об этом 6 августа сообщили в Национальном агентстве по стандартам Афганистана (ANSA).

«Впервые национальное управление по стандартизации вернуло 67 нефтяных вагонов в Узбекистан из-за проблем с качеством», — говорится в сообщении.

Госорган также добавил, что они принимают серьёзные меры для предотвращения импорта нефтепродуктов низкого качества.

Компания «Узбекнефтегаз» заявила, что завод по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL 24−26 июня поставил по требованию покупателя из Турции около 3400 тонн продукции на 67 вагонах для экспорта со станции «Кенгсой» в Гузарском районе Кашкадарьинской области.

По данным компании, Uzbekistan GTL производит синтетический компонент для дизельного топлива по европейскому стандарту EN 15940. Среди стран Средней Азии он производится только в Узбекистане на основании государственного стандарта O’zDSt 3134−2017. Этот стандарт ещё не был внедрён в Афганистане, говорится в сообщении.

«В процессе экспорта продукта покупатель [из Турции] был также проинформирован о том, что синтетическое дизельное топливо и его компоненты не зарегистрированы в ANSA (Национальном агентстве по стандартам Афганистана). Покупатель заявил, что на афганский рынок планируется завезти продукт путём компаундирования (смешения) [синтетического дизеля] и традиционного дизеля», — отметили в «Узбекнефтегазе».

Компания подчеркнула, что заказчик провёл 100-процентную оплату за 3400 тонн качественной продукции (67 вагонов), а правительство Афганистана не возвращало товар Uzbekistan GTL «как некачественный продукт». На основании условий контракта покупатель сам решает, в какую страну завезти товар и как его продавать, уточнили в «Узбекнефтегазе».

Производитель напомнил, что продукция, выпускаемая АО «Узбекнефтегаз», постоянно и систематически приводится в соответствие с международными и национальными стандартами.